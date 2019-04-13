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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Ось ці жіночі звички позитивно впливають на тіло

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Ось ці жіночі звички позитивно впливають на тіло - фото 1

Експерти назвали позитивні звички жінки, яка любить та цінує себе. Дізнайтеся, що саме допомагає це визначити.

Тіло наша основа, й розмови про те, що "розумна та духовна, тому й з зайвою вагою та не гарна", не про жінку, яка цінує себе. Це скорше про лінь та все те, що безпосередньо впливає на психіку. Якщо тіло не в нормі, то це швидше означає, що духовна складова теж зазнала негараздів.

І ще: Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом

Корисні звички для жіночого тіла:
  • Звичка довго спати. Це позитивно впливає на красу, гармонію розуму та душі. Недосип може призвести до руйнування фізичного тіла, порушує гормональний баланс, впливає на дратівливість, депресивні стани тощо.
  • Відпочивати, коли втомилася – перемикатися на іншу діяльність. Не варто вдавати з себе супергероя, який може абсолютно все. Якщо людині не вистачає відпочинку, то скоро з'явиться небажання до будь-якої праці.
  • Смачно та корисно харчуватися. Всі знають вислів "ти те, що ти їси". І це дійсно так. Жінка, яка любить та поважає себе, не буде їсти те, що шкодить.
  • Достатньо рухатися. Не більше і не менше, ніж потребує ваше тіло. Якщо зовсім не рухатися, то тіло знищується. Якщо занадто активно займатися спортом, то це теж не принесе користі. Потрібно знати здорову міру.
  • Займатися сексом за власним бажанням. Так, саме за власним, а не тоді, коли хоче партнер або за графіком. Повага до себе полягає також й у тому, щоб отримувати задоволення.
Ось ці жіночі звички позитивно впливають на тіло - фото 321045

До теми: Слова, які не варто говорити жінкам під час сексу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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