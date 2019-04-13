Ось ці жіночі звички позитивно впливають на тіло

Експерти назвали позитивні звички жінки, яка любить та цінує себе. Дізнайтеся, що саме допомагає це визначити.

Тіло наша основа, й розмови про те, що "розумна та духовна, тому й з зайвою вагою та не гарна", не про жінку, яка цінує себе. Це скорше про лінь та все те, що безпосередньо впливає на психіку. Якщо тіло не в нормі, то це швидше означає, що духовна складова теж зазнала негараздів.

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Корисні звички для жіночого тіла:

Звичка довго спати. Це позитивно впливає на красу, гармонію розуму та душі. Недосип може призвести до руйнування фізичного тіла, порушує гормональний баланс, впливає на дратівливість, депресивні стани тощо.

Відпочивати, коли втомилася – перемикатися на іншу діяльність. Не варто вдавати з себе супергероя, який може абсолютно все. Якщо людині не вистачає відпочинку, то скоро з'явиться небажання до будь-якої праці.

Смачно та корисно харчуватися. Всі знають вислів "ти те, що ти їси". І це дійсно так. Жінка, яка любить та поважає себе, не буде їсти те, що шкодить.

Достатньо рухатися. Не більше і не менше, ніж потребує ваше тіло. Якщо зовсім не рухатися, то тіло знищується. Якщо занадто активно займатися спортом, то це теж не принесе користі. Потрібно знати здорову міру.

Займатися сексом за власним бажанням. Так, саме за власним, а не тоді, коли хоче партнер або за графіком. Повага до себе полягає також й у тому, щоб отримувати задоволення.

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