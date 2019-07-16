Як швидко вивчити українську мову: найкращі додатки для смартфонів

16 липня набув чинності закон про мову. З цієї нагоди Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас добірку мобільних додатків, які допоможуть вивчити українську мову не витрачаючи на це багато часу. Спойлер – ви можете водночас підтягувати свої знання англійської!

Закон про мову наробив чимало галасу не лише в кулуарах Верховної ради, а й серед користувачів мережі. Відразу ж зазначимо, що зраду скасовується, адже ніхто не заборонятиме вам спілкуватися з друзями та рідними тією мовою, якою вам зручно. Натомість, тут ви можете ознайомитися з основними положеннями та змінами.

До теми: 10 хвилин на день: вивчаємо англійську мову на смартфоні

Якщо ви володієте українською мовою досконало – не полінуйтесь поділитися цією новиною з друзями. Цілком імовірно, що комусь із них принесуть користь додатки, які допоможуть підтягнути свої знання мови або вивчити її, якщо мова йде про іноземців, які завітали до України. Особливість більшості з цих програм – можливість вибору рідної мови (не лише російської або англійської) з-поміж довжелезних списків.

Вивчайте лексику

Цей додаток буде корисним для тих, хто не володіє українською мовою, але має бажання вивчити базові слова та фрази, які допоможуть порозумітися з нашими земляками. У додатку можна знайти 10 тисяч слів, а також насолоджуватися тим, що він – абсолютно безкоштовний. Передовсім потрібно вибрати свою рідну мову, а потім вибрати тему або рівень знань, який вас цікавить.

FunEasyLearn

Ще один додаток, який дозволяє вивчити українську мову. Принцип дії той самий: вказуємо рідну мову та приступаємо до вивчення. Втім, дизайн програми цікавіший і підійде для тих, хто не хоче використовувати просто софт, який візуально нагадуватиме таблицю з підручника. Можна вивчати не лише слова, а й вправлятися з занотовування їх на слух. Єдине, що може вам не сподобатися – наявність реклами, яка вимикається за окрему плату. Також можна "докупити" більшу кількість слів. Власне, перша тисяча – безкоштовна.

Вчимо і граємо

Ще один елементарний додаток, який дозволяє примножити словниковий запас. Безкоштовними є алфавіт і звичайні слова, а от за дієслова потрібно буде доплатити 69,99 гривні. Самі ж слова поділені по темах, тому зручно буде опанувати саме ті, які актуальні для вас. Крім слів з перекладом можна побачити транскрипцію, що дозволить навчитися правильно вимовляти їх.

Simply Learn Ukrainian

Корисний і інтуїтивно зручний софт, який дозволяє вивчати не лише базові слова, а й фрази, які можуть знадобитися під час подорожі або шопінгу. Для того, щоб опанувати більше – доведеться заплатити. Втім, базової кількості безкоштовних слів і фраз буде достатньо, аби дати собі раду в Україні.

Тлумачний словник української мови

Проста програма, яка дозволить тим, хто володіє українською, вивчити нові слова. Усі вони розкидані по алфавіту. Також доступний пошук. Аби прибрати рекламу потрібно буде викласти 54,99 гривні. Але, якщо бути відвертими, вона не така вже й нав'язлива, щоб за цей функціонал платити.

Мова. ДНК нації

Шалено популярний додаток серед українців, який дозволить не лише вивчити фразеологізми, а й уникнути найпопулярніших "вкраплень" суржику. Також вона дає можливість вивчити синоніми, правильне розставлення наголосів і орфографію. Крім того, можна проходити вправи, які дозволять закріпити пройдений матеріал. Лепетун чекає на вас!

Р.І.Д

Надзвичайно крутий і цікавий додаток для тих, хто хоче вивчити нові красномовні слова, які однозначно збагатять ваш словниковий запас. Програма діє за принципом пропозиції "Слів дня", з якими можна ознайомитися, дізнатися їхнє значення тощо. Також можна пропонувати власні слова розробникам, аби Р.І.Д поповнював свій "словниковий запас". Зауважимо, що це не просто програма, а й певна гра. За кожне вивчене слово ви отримуєте "пісок часу", який згодом можна обмінювати на частини книги РОДу в Крамниці.

LanguageTool

Це бонусний пункт, адже LanguageTool – розширення для браузера, яке допомагає не лише уникнути помилок під час написання офіційних листів, а й "підтягнути" свої знання української (і не лише) мови. В налаштуваннях виберіть мову, яку розширення має перевіряти і отримуйте "сповіщення" про помилки, яких ви допустилися. Більше розширень для браузерів ловіть тут!

Не полінуйтесь поділитися цим матеріалом зі своїми друзями та знайомими, які хочуть підтягнути свою українську. Не забувайте, що вчитися ніколи не пізно!

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