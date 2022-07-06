Як швидко та безпечно розвинути гнучкість тіла

Якщо у молодості ми мріємо сісти на шпагат і можемо зробити це досить легко, то з віком еластичність м'язів та рухливість суглобів зменшуються. Щоб цього не відбувалося, слід займатися розтяжкою.

Погано розтягнуте тіло важче набуває рухової навички, адже потрібно подолати опір опорно-рухового апарату. Під час вивчення нових рухів і мозок, і тіло втомлюються вдвічі швидше, пише torokhtiy.

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Навіть якщо у вас погана гнучкість тіла, не впадайте у відчай, запропоновані далі поради точно допоможуть розв'язати цю проблему. У результаті ви отримаєте легку ходу та впевненість у собі!

Якщо ніколи не тренувалися раніше, починайте свої заняття під контролем фахівця. Це можна робити персонально або на заняттях у групах. Обов'язковою умовою кожного заняття є розминка перед ним. Важливо розігріти м'язи, запустити виділення суглобової рідини та розігріти все тіло. Так ви спокійно увійдете в заняття, застрахуєтеся від травм та отримаєте найкращий ефект. Використовуйте предмети, які допоможуть вам на занятті. Це можуть бути, наприклад, ремені: з ними буде простіше виконувати багато вправ. Робіть акцент на роботу з великими суглобами (плечі, лікті, коліна, таз) та основними групами м'язів, які ми використовуємо у побутовому русі. Вам важливо робити вправи, ефект від яких стане в пригоді у звичайному житті.

Як швидко та безпечно розвинути гнучкість тіла

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