Вино, сміх і собаки: що робити, щоб мати здорове серце

Науковці розповіли, які прості речі допомагають зміцнити серце та продовжити життя. Не потрібно вигадувати велосипед, щоб мати хороше здоров'я.

Займатись спортом. Якщо ви досі шукаєте причини, чому не піти вранці на пробіжку чи у спортзал, то знайте, що спорт дуже важливий для здорового серця. Фізична активність дозволяє знизити навантаження на серце, а всього 4 години спорту на тиждень дозволяють відчутно продовжити тривалість життя.

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Сміятись. Сміх справді дарує довге життя, адже він допомагає зменшити рівень запалення в організмі, а також позбавляє стресу. Дивіться комедії, весело проводьте час і не соромтесь сміятись – це корисно!

Займайтесь сексом. Він дозволяє знизити ризики різноманітних серцевих захворювань, а також покращує настрій і загальне самопочуття.

Прості поради для здорового серця

Пийте вино. Хоча це доволі спірне питання, але чимало дослідники все ще вважають, що вино позитивно впливає на роботу серця. А все через вміст антиоксидантів. Звісно ж, варто розуміти, що є різниця між один келихом і надмірним вживанням.

Заведіть собаку. І хай би як дивно це не звучало, але це справді працює. Британські науковці заявили, що власники собак рідше страждають від різних проблем з серцево-судинною системою.

Прості поради для здорового серця

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