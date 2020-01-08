Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Вино, сміх і собаки: що робити, щоб мати здорове серце

  • 6
Прості поради для здорового серця - фото 1
Прості поради для здорового серця

Науковці розповіли, які прості речі допомагають зміцнити серце та продовжити життя. Не потрібно вигадувати велосипед, щоб мати хороше здоров'я.

Займатись спортом. Якщо ви досі шукаєте причини, чому не піти вранці на пробіжку чи у спортзал, то знайте, що спорт дуже важливий для здорового серця. Фізична активність дозволяє знизити навантаження на серце, а всього 4 години спорту на тиждень дозволяють відчутно продовжити тривалість життя.

І ще: Учені розповіли, що не варто їсти жінкам після 30 років

Сміятись. Сміх справді дарує довге життя, адже він допомагає зменшити рівень запалення в організмі, а також позбавляє стресу. Дивіться комедії, весело проводьте час і не соромтесь сміятись – це корисно!

Займайтесь сексом. Він дозволяє знизити ризики різноманітних серцевих захворювань, а також покращує настрій і загальне самопочуття.

Прості поради для здорового серця - фото 378667
Прості поради для здорового серця

Пийте вино. Хоча це доволі спірне питання, але чимало дослідники все ще вважають, що вино позитивно впливає на роботу серця. А все через вміст антиоксидантів. Звісно ж, варто розуміти, що є різниця між один келихом і надмірним вживанням.

Заведіть собаку. І хай би як дивно це не звучало, але це справді працює. Британські науковці заявили, що власники собак рідше страждають від різних проблем з серцево-судинною системою.

Прості поради для здорового серця - фото 378668
Прості поради для здорового серця

Читайте також: Три смаколики, які допоможуть боротись зі стресом

Джерело: newsyou.info
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
  • 31.12.2019, 12:00
  • 2075
Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
  • 31.12.2019, 18:33
  • 475
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 1999386
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради