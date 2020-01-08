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Як зберегти красу і продовжити молодість: легкі поради
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Лікар-косметолог Лора Мітт розповіла про найпростіші та найдієвіші правила, які дозволять чудово виглядати та довго життя. Вони не вдаряють по кишені та не потребують багато часу.
Нормальна вага. Фахівець пояснює, що харчування є дуже важливою складовою для здоров'я, а надмірна вага збільшує ризики розвитку багатьох захворювань та позначається на зовнішньому вигляді.
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Тому найкраще позбутись переробленої їжі, а також перейти на дробове харчування (їсти кілька разів у день невеликими порціями). Також серед списку продуктів повинні бути каші, овочі та фрукти, а от від ковбас та подібних смаколиків краще відмовитись.
Прощавай, негатив. Постійний стрес та поганий настрій змушують організм постійно виробляти адреналін та кортизол, а вони пришвидшують процес старіння. Тому Мітт рекомендує уникати конфліктів та легше ставитись до проблем.
Захист шкіри. Фахівець радить не забувати використовувати сонцезахисні засоби, адже ультрафіолет негативно впливає на шкіру. До того ж, вони актуальні не лише влітку, а весь рік.
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