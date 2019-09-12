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Як швидко схуднути: список продуктів, які варто їсти
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Дієтологи розповіли про те, що має бути у раціоні людей, які планують позбутись зайвої ваги. Є продукти, які дозволяють не залишатись голодними та не переїдати.
Експерти розповіли, які основні продукти повинні бути у холодильниках тих, хто сидить на дієті. Саме ці смаколики здатні пришвидшити процес схуднення без шкоди для здоров'я.
І ще: Названо корисні солодощі, які не шкодять фігурі
Перш за все, фахівці нагадають про важливість цільнозернових продуктів, які мають чимало вітамінів і мінералів, а також не шкодять фігурі. До того ж, взагалі не варт забувати про крупи, приміром, коричневий рис, гречку, овес та інші. Далі у переліку опинились йогурти. Виявилось, що люди, які щодня вживають до 0,5 л йогурту на день та скорочують загальну кількість калорій, то втрачають на 81% більше жиру на животі, аніж ті, хто не вживає цей кисломолочний продукт.
На третьому місці опинились ягоди, які є справжньою таємною зброєю на шляху до ідеальної фігури. Найкраще обирати ягоди синього та червоного кольорів, приміром, вишні, чорниці, червоний виноград та подібні. А от насіння льону додасть різноманіття до звичайних салатів, а також дозволить знизити рівень холестерину.
Фінальне, але не менш важливе місце займає вода. Не варто нехтувати водним балансом, адже часто люди не розрізняють спрагу від голоду, тому споживають більше калорій, аніж потрібно.
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