Названо корисні солодощі, які не шкодять фігурі

Ласуни добре знають, що бажання сісти на дієту часто межує з бажанням з'їсти якогось печива чи цукерок, що однозначно не допомагає працювати над власним тілом. Що ж можна їсти із солодощів, щоб не псувати фігуру, – читайте далі.

Батончики-мюслі

Важливо розуміти, що цей варіант можна спокійно розглядати лише тоді, коли ви зробити цей батончик самостійно або ж обрали бренд, який також сам їх виготовляє без шкідливих добавок. Такі домашні смаколики здатні не лише позбавити голоду, а й вгамувати бажання з'їсти щось солоденьке.

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Мед

Ним чудово заміняти цукор у напоях, а також просто робити смаколики з ним. Відомо, що мед дозволяє зміцнити імунітет, покращити метаболізм, а також не переїдати.

Чим замінити цукерки

Сухофрукти

Це ідеальний варіант, який має вдосталь мікроелементів, вітамінів, а також здатен позбавити поганого самопочуття. Приміром, фініки допомагають впоратись з головним болем та застудою, чорнослив покращує травлення та зір, а родзинки також корисні для нервової системи. Інжир захищає шлунок та щитоподібну залозу, а курага нормалізує роботу серця.

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