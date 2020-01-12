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Як швидко схуднути після свят: поради дієтологів
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Свята у більшості людей проходять у доволі розслабленому ритмі з великою кількістю смаколиків. Тому повернення до звичних буднів супроводжується бажанням схуднути. Розповідаємо, як повернутись у форму без надмірних зусиль.
Дієтологи порадили, як швидко пришвидшити процес схуднення після святкового періоду. Починати варто вже з самісінького ранку, приміром, обирати сніданок з великим вмістом білків. Це допоможе отримати необхідну енергію та втамувати голод на тривалий час.
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Прикладом правильної ранкової трапези є яєчня, варені яйця, сир з грецьким йогуртом і горіхами. Також не варто забувати про водний баланс, тому перед кожним прийомом їжі потрібно випивати склянку теплої води. Така корисна звичка пришвидшує метаболізм та зменшує ризики з'їсти щось зайве.
Ще однією хорошою звичкою є ранкові прогулянки, адже вони бадьорять, покращують настрій та допомагають зменшити стрес. Сюди ж можна віднести і ранкові тренування або хоча б зарядку. Також рекомендують попрощатись з транспортом та ліфтами.
Не зайвим буде планування раціону на кілька днів, адже тоді вибір щодо їжі зроблено та існує менше спокус купити в магазині чи ресторані щось шкідливе, калорійне чи жирне. Фінальною корисною порадою є ведення щоденника харчування: тут варто записувати всю їжі, кількість тренувань та цікаві рецепти.
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