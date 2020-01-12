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Як швидко схуднути після свят: поради дієтологів

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Як схуднути після свят - фото 1
Як схуднути після свят

Свята у більшості людей проходять у доволі розслабленому ритмі з великою кількістю смаколиків. Тому повернення до звичних буднів супроводжується бажанням схуднути. Розповідаємо, як повернутись у форму без надмірних зусиль.

Дієтологи порадили, як швидко пришвидшити процес схуднення після святкового періоду. Починати варто вже з самісінького ранку, приміром, обирати сніданок з великим вмістом білків. Це допоможе отримати необхідну енергію та втамувати голод на тривалий час.

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Прикладом правильної ранкової трапези є яєчня, варені яйця, сир з грецьким йогуртом і горіхами. Також не варто забувати про водний баланс, тому перед кожним прийомом їжі потрібно випивати склянку теплої води. Така корисна звичка пришвидшує метаболізм та зменшує ризики з'їсти щось зайве.

Як повернутись у форму після відпустки - фото 379270
Як повернутись у форму після відпустки

Ще однією хорошою звичкою є ранкові прогулянки, адже вони бадьорять, покращують настрій та допомагають зменшити стрес. Сюди ж можна віднести і ранкові тренування або хоча б зарядку. Також рекомендують попрощатись з транспортом та ліфтами.

Не зайвим буде планування раціону на кілька днів, адже тоді вибір щодо їжі зроблено та існує менше спокус купити в магазині чи ресторані щось шкідливе, калорійне чи жирне. Фінальною корисною порадою є ведення щоденника харчування: тут варто записувати всю їжі, кількість тренувань та цікаві рецепти.

Як повернутись у форму після відпустки - фото 379269
Як повернутись у форму після відпустки

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Джерело: newsyou.info
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