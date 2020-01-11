Чому жінкам не можна щодня їсти білий хліб

Чимало людей не уявляють свого життя без канапки на сніданок, шматочка хліба до супу та просто з чимось смачненьким. Але така любов до білого хліба насправді доволі шкідлива для здоров'я жінок. Чому – читайте далі.

Американські учені заявили, що жінки старшого віку, які щодня вживають білий хліб та солодощі, мають не лише вищі ризики розвитку запалення в організмі, а й більше страждають від безсоння.

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Команда науковців з Колумбійського університету навіть провела дослідження за участю 50 тисяч жінок віком від 65 років. Всі добровольці вели щоденники харчування, записуючи все, що вживали щодня. З'ясувалось, що перероблені злаки та цукор здатні призвести до серйозних порушень сну.

Чому не варто захоплюватись білим хлібом

Вживання канапок та солодощів призводить до стрибків цукру в крові, тому організм починає виділяти гормони, які підтримують гарний та бадьорий настрій. Щоправда, ефект доволі короткочасний. До того ж, є зворотний бік медалі: через недосип люди більше уваги звертають саме на випічку та цукерки.

Якщо вам досі бракує аргументів відмовитись від білого хліба у раціоні, то знайте, о його вживання збільшує ризики розвитку безсоння на 16%.

Білий хліб діє на організм, як і солодке

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