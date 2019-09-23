Як швидко схуднути: ці заняття спалюють 700 калорій за годину

Не існує сезону, коли люди не вирішують зайнятись своєю формою та позбутись зайвої ваги. Тому учені назвали найдієвіші способи спалювати близько 700 калорій за годину. Звісно ж, для цього доведеться попітніти.

Існує чимало справді ефективних способів боротися із зайвими кілограми, не відвідуючи спортзал. Деякі з них настільки доступні та звичні для більшості людей, що важко повірити. Але й справді, саме катання на велосипеді, стрибки на скакалці, плавання і... робота на городі здатні спалити до 700 калорій всього за годину. Ця година навряд чи стане найприємнішою у вашому житті, але ефект не змусить на себе довго чекати. Особливо, якщо займатись регулярно.

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"Сучасна наука ще не до кінця розуміє, як саме робота у саду чи на городі дозволяє худнути ефективніше, аніж заняття у спортзалі, але факт залишається фактом – використовуйте це. У світ не так багато занять, що дозволяють позбуватись ваги так швидко, як робота на городі", – наголошують вчені.

Якщо ж лопата та саджанці не викликають у вас захваті навіть з мріями про ідеальну фігуру, то можна зайнятись плаванням. Воно має схожий ефект, а також дозволяє відчутно покращити тонус м'язів.

Робота на городі має кращий результат, аніж у залі

Ще одним дієвим варіантом є звичайна скакалка, а також їзда на велосипеді. Якщо ж для тривалих стрибків потрібно запастись витривалістю та консультаціями з лікарем, то з велосипедом все простіше – достатньо їхати півтори години зі швидкістю близько 16 км/год, щоб помітити результат.

Варто розуміти, що це не одноразова акція, тому потрібно періодично працювати над своїм тілом, щоб отримати відчутний ефект.

Плавання та стрибки на скакалці ефективно спалюють калорії

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