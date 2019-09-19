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Названо найпоширенішу причину нездорової тяги до солодощів

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Ось чому хочеться солодкого - фото 1
Ось чому хочеться солодкого

Чимало людей періодично відчувають сильне бажання з'їсти щось солоденьке, а згодом і не уявляють свого життя без чаю чи кави зі смаколиком. Медики ж назвали найпопулярнішу причину такої тяги до солодощів.

Американські дослідники з Університету в штаті Мічиган визначили ще одну поширену причину, чому ж раптово виникає бажання поласувати солоденьким. Виявилось, що ноги ростуть від неякісного сну.

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Це підтвердив експеримент за участю кількох десятків добровольців, які розповідали про тривалість та якість нічного відпочинку, а також тяга до солодкої їжі. Виявилось, що ті люди, які приділяли сну недостатньо часу, за день вживали значно більше цукру, аніж інші.

Безсоння змушує організм бажати цукру - фото 356115
Безсоння змушує організм бажати цукру

Річ у тому, що безсоння впливає на "центр винагороди" у мозку, а також стимулює активне вироблення гормону стресу кортизолу. Тому організм відчуваю потребу у чомусь смачному і солодкому, щоб повернутись до нормального стану. Але насправді це лише викликає стрибки цукру в крові, а також збільшує ризики різних захворювань та ожиріння. Не варто й говорити, що активне вживання солодощів прискорює старіння шкіри.

Тому фахівці рекомендують звертати увагу свій сон та приділяти йому вдосталь часу. Такий простий лайфхак може навіть допомогти побороти шкідливі звички та позбавити зайвих кілограмів.

Від якості сну залежить тяга до солодкого - фото 356114
Від якості сну залежить тяга до солодкого

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Джерело: newsyou.info
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