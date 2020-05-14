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Як швидко позбутись целюліту: порада італійського експерта
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Проблема целюліту знайома жінкам з різними фігурами, адже апельсинова шкірка може з'явитись навіть у дуже струнких дівчат. Тому експерт Патриція Джилардіно розповіла, як швидко позбутись від целюліту.
Косметичний хірург з Мілану Патриція Джилардіно наголосила, що є доволі простий спосіб позбутись апельсинової шкірки, але для цього потрібно змінити свої звички.
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Зважаючи на те, що карантин відчутно уповільнив звичний темп життя, а також скоротив час для фізичної активності та збільшив шанси перекусити, то не дивно, що у багатьох жінок збільшилась вага, а також з'явився целюліт.
"Класична апельсинова шкірка не має прямого стосунку до зайвої ваги, але залежить від метаболізму, а також стилю життя. Відновити хорошу фізичну форму із приходом літа не так просто, але, перш за все, варто якомога швидше вживати заходів. Головна умова - регулярність рекомендованих дій", – наголошує Патриція.
Першим і дуже важливим пунктом є щоденне виконання вправ по 30 хвилин, аби зміцнити м'язи та боротись з жировими відкладеннями.
Другий пункт передбачає активний рух упродовж дня. Це можуть бути пробіжки, велопрогулянки, прогулянки з улюбленцями чи просто активна ходьба.
Третій і не менш важливий пункт – збалансоване харчування. Не варто обмежувати себе на суворих дієтах, адже можна дотримуватись середземноморського стилю харчування. Це ідеальний орієнтир для всіх, хто хоче покращити вигляд та самопочуття. Чимало свіжих овочів та фруктів, нежирне м'ясо, риба та цільнозернові продукти – ось ключові смаколики такої дієти.
Також Патриція рекомендує відмовитись або відчутно зменшити кількість продуктів на основі насичених жирів, цукру та білого борошна. Сюди ж можна віднести і вживання спиртного та куріння.
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