Науковці назвали вагому причину кожен день починати з зарядки

Ранкова зарядка дозволяє не лише прокинутися та набратися енергії на цілий день, а й має низку інших корисних властивостей. Учені виявили, що антиоксидант, який виробляється в організмі під час фізичних навантажень, може зупинити розвиток дихальної недостатності.

Таку думку висловив відомий у світі вчений, директор Центру скелетно-м'язових досліджень Школи медицини Університету штату Вірджинія (США) Чжень Янь.

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Янь має на увазі позаклітинну супероксиддисмутазу (EcSOD) – фермент, що виробляється скелетними м'язами під час фізичних навантажень. Він під час циркуляції крові розподіляється по всьому організму. EcSOD володіє потужними антиоксидантними властивостями, захищаючи клітини і тканини від пошкодження вільними молекулами кисню (від оксидативного стресу) і тим самим запобігаючи різним захворюванням.

Дослідження, проведені Янем і іншими вченими, показали, що при багатьох важких хворобах легенів, серця і нирок спостерігається зниження рівня EcSOD. Експерименти на мишах показали, що блокування вироблення ферменту погіршує роботу серцево-судинної і дихальної систем, а підвищення його змісту, навпаки, покращує стан організму.

Фізична активність зміцнює імунітет

Посилаючись на дані, отримані під час медичних досліджень, Янь практично не сумнівається в тому, що регулярні фізичні навантаження, що підвищують рівень EcSOD у життєво важливих органах, можуть запобігти або хоча б знизити тяжкість найбільш небезпечного для життя ускладнення COVID-19 – гострого респіраторного дистрес-синдрому. При цьому ускладненні легені перестають насичувати кров киснем, у них накопичується велика кількість рідини, і пацієнта доводиться під'єднувати до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Дослідження говорять про те, що для підвищення вироблення EcSOD достатньо всього одного тренування, що змушує науковця закликати людей шукати можливості для фізичної активності навіть перебуваючи на карантині вдома.

"Ми не зможемо сидіти в ізоляції вічно, – говорить Янь. – Регулярні фізичні навантаження приносять здоров'ю значно більше користі, ніж ми про це знаємо, і захист від важкої дихальної недостатності – тільки один із прикладів".

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