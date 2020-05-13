Дошка з панкейками: крута ідея для сніданку підкорила Instagram

Сніданок не дарма вважається найважливішим прийомом їжі, але сьогодні він може не лише бути корисним, а й красиво виглядати. Тож не дивно, що в мережі набуває популярності естетичний сніданок з панкейками на дощечці. Ловіть ідею для вдалого початку дня.

Карантин дозволив знайти вранці більше часу на приготування сніданку, а також повправлятись в його варіантах. Якщо вам набридла вівсянка і канапки, то є чудовий спосіб урізноманітними перший прийом їжі і зробити це красиво.

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В Instagram все частіше можна зустріти ефектні фото панкейків на дощечці разом з різноманітними добавками. Суть полягає не лише у тому, щоб зготувати їжу, а й естетично її подати з різноманітними доповненнями.

Сюди підійдуть і смажені яйця з сиром та беконом, і фрукти з ягодами. Головне, що виглядало все апетино та оригінально. Для натхнення навіть з'явився тег #pancakeboard, який дозволяє оцінити різні способи подачі панкейків на дощечці.

Нагадаємо також, як приготувати смачні традиційні панкейки. Для цього не потрібно багато часу та зусиль.

Рецепт американських панкейків

Інгредієнти:

Борошно (1 склянка)

Яйце (1 штука)

Молоко (1 склянка)

Сіль (1/2 чайної ложки)

Цукор (2 столові ложки)

Розпушувач (1 пакетик)

Олія (2 столові ложки)

Спосіб приготування:

Яйця зі сіллю та цукром збити до густої піни

Додати молоко і поступово досипати борошно, продовжуючи збивати до однорідної маси

Додати розпушувач до тіста і ще раз все вимішати

Розігріти сковорідку та додати олії лише для першого панкейка

Зменшити газ і сформувати на сковорідці панкейк

Кожен панкейк обсмажувати з одного боку максимум хвилину

Смакувати



А тепер ловіть більше способів прикрасити свій сніданок:

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