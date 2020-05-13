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Дошка з панкейками: крута ідея для сніданку підкорила Instagram

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Дошка з панкейками: крута ідея для сніданку підкорила Instagram - фото 1

Сніданок не дарма вважається найважливішим прийомом їжі, але сьогодні він може не лише бути корисним, а й красиво виглядати. Тож не дивно, що в мережі набуває популярності естетичний сніданок з панкейками на дощечці. Ловіть ідею для вдалого початку дня.

Карантин дозволив знайти вранці більше часу на приготування сніданку, а також повправлятись в його варіантах. Якщо вам набридла вівсянка і канапки, то є чудовий спосіб урізноманітними перший прийом їжі і зробити це красиво.

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В Instagram все частіше можна зустріти ефектні фото панкейків на дощечці разом з різноманітними добавками. Суть полягає не лише у тому, щоб зготувати їжу, а й естетично її подати з різноманітними доповненнями.

Сюди підійдуть і смажені яйця з сиром та беконом, і фрукти з ягодами. Головне, що виглядало все апетино та оригінально. Для натхнення навіть з'явився тег #pancakeboard, який дозволяє оцінити різні способи подачі панкейків на дощечці.

Нагадаємо також, як приготувати смачні традиційні панкейки. Для цього не потрібно багато часу та зусиль.

Рецепт американських панкейків

Інгредієнти:

  • Борошно (1 склянка)
  • Яйце (1 штука)
  • Молоко (1 склянка)
  • Сіль (1/2 чайної ложки)
  • Цукор (2 столові ложки)
  • Розпушувач (1 пакетик)
  • Олія (2 столові ложки)

Спосіб приготування:

  • Яйця зі сіллю та цукром збити до густої піни
  • Додати молоко і поступово досипати борошно, продовжуючи збивати до однорідної маси
  • Додати розпушувач до тіста і ще раз все вимішати
  • Розігріти сковорідку та додати олії лише для першого панкейка
  • Зменшити газ і сформувати на сковорідці панкейк
  • Кожен панкейк обсмажувати з одного боку максимум хвилину
  • Смакувати


А тепер ловіть більше способів прикрасити свій сніданок:

This is definitely something we can get on board with! #Repost @thebakermama with @repostsaveapp · · · A Sunday morning Pancake Board is our thing! such a simple way to serve breakfast and let everyone prep their pancakes just the way they like them! I’m a fan of peanut butter, banana, bacon & honey on my pancakes all of the details for this Pancake Board, including my amazing classic buttermilk pancake recipe and the baked bacon how-to, are in my #BeautifulBoardsCookbook and on my blog (link in profile!) #BoardsByTheBakerMama . https://thebakermama.com/recipes/pancake-board/ • • • #pancakeboard #breakfast #maplesyrup #themapleshop #mapleshopnj #redleafhollowfarms #purevermontmaplesyrup #njfoodies #njeatsmag #chesternj

Публикация от The Maple Shop (@mapleshopnj)

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Джерело: cosmo.com.ua
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