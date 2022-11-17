Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Як швидко подолати стрес: 3 дієві вправи

  • 14
3 вправи для боротьби зі стресом - фото 1
3 вправи для боротьби зі стресом / AbsolutVision on Unsplash

Життя українців під час війни, яку розпочали російські окупанти, важко назвати хоча б близьким до нормального. Тому дуже важливо вміти боротись зі стресом та не втрачати раціональне мислення.

За чимало місяців війни українці отримують чимале емоційне навантаження, з яким нелегко залишатись активними та раціональними. Тому практична психологиня Юлія Ворман на платформі "Психологічна підтримка" поділилась вправами, які ефективно знижують рівень стресу.

І ще: Чи можна лікувати тривожність алкоголем: відповідь психолога

Як позбутись стресу за короткий час:

Вправа №1: Техніка зупинки думок

  1. Зосередьтеся на потоці думок, які у вашій голові прямо зараз, тобто усвідомте їх (якщо дозволяє ситуація, заплющити очі;.
  2. Зберіться та подумки уявіть кнопку стоп-сигналу чи шлагбаум;
  3. Вголос впевнено скажіть собі "стоп" та зупиніть потік думок
Як швидко подолати стрес: 3 дієві вправи - фото 515826

Вправа №2: Хвилинка релаксації

  1. Розслабте губи, а тоді – усі м'язи обличчя. Не забудьте розслабити плечі;
  2. Зосередьтесь на положенні свого тіла та міміці: саме вони відображають ваші емоції та самопочуття;
  3. Спробуйте змінити "мову тіла", глибоко дихаючи та розслабляючи м'язи;
  4. Як тільки відчуваєте напругу, повторюйте цю релаксацію.

Вправа №3: Метод мобілізаційного дихання

  1. Дихання є складовою всіх видів розслаблювальних практик, тому спробуйте різні вправи з глибоким диханням;
  2. Упродовж хвилини відстежуйте своє дихання, це допоможе швидко розпрощатись зі стресом.

Читайте також: Як стрес насправді впливає на стан шкіри: відповідь експертів

пропозиції партнерів
Новини