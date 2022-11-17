Як швидко подолати стрес: 3 дієві вправи

Життя українців під час війни, яку розпочали російські окупанти, важко назвати хоча б близьким до нормального. Тому дуже важливо вміти боротись зі стресом та не втрачати раціональне мислення.

За чимало місяців війни українці отримують чимале емоційне навантаження, з яким нелегко залишатись активними та раціональними. Тому практична психологиня Юлія Ворман на платформі "Психологічна підтримка" поділилась вправами, які ефективно знижують рівень стресу.

І ще: Чи можна лікувати тривожність алкоголем: відповідь психолога

Як позбутись стресу за короткий час:

Вправа №1: Техніка зупинки думок

Зосередьтеся на потоці думок, які у вашій голові прямо зараз, тобто усвідомте їх (якщо дозволяє ситуація, заплющити очі;. Зберіться та подумки уявіть кнопку стоп-сигналу чи шлагбаум; Вголос впевнено скажіть собі "стоп" та зупиніть потік думок

Вправа №2: Хвилинка релаксації

Розслабте губи, а тоді – усі м'язи обличчя. Не забудьте розслабити плечі; Зосередьтесь на положенні свого тіла та міміці: саме вони відображають ваші емоції та самопочуття; Спробуйте змінити "мову тіла", глибоко дихаючи та розслабляючи м'язи; Як тільки відчуваєте напругу, повторюйте цю релаксацію.

Вправа №3: Метод мобілізаційного дихання

Дихання є складовою всіх видів розслаблювальних практик, тому спробуйте різні вправи з глибоким диханням; Упродовж хвилини відстежуйте своє дихання, це допоможе швидко розпрощатись зі стресом.

Читайте також: Як стрес насправді впливає на стан шкіри: відповідь експертів