Як не отруїтися під час відпустки: дієві поради

Відпустка – ідеальна пора не лише для того, аби відпочити та набратися сил та енергії, а також для того, аби провести кілька днів у номері. Як ви вже зрозуміли, мова піде про харчові отруєння під час відпочинку. Розповідаємо вам, як уникнути неприємностей!

Передовсім фахівці рекомендують не пробувати брудні овочі, фрукти та зелень. Це означає, що слід уникати дегустації ягід на ринку перед покупкою. Придбані на ринку продукти слід на 10-15 хвилин замочити у воді, а потім сполоснути.

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Не варто купувати їжу на пляжі, адже вона зберігається при невідповідній температурі. Звичайна, на перший погляд, кукурудза може стати справжньою загрозою для вашого здоров'я. Ми вже не говоримо про рибу!

Від їжі на пляжі варто відмовитися

Якщо ж вам надзвичайно сильно хочеться перекусити, то слід віддати перевагу горішкам або печиву, які продаються у заводській упаковці. Таким чином унеможливлюється контакт зі збудниками інфекції, що дозволить вам не перейматися через те, чи не болітиме у вас потім живіт.

Страви на мангалі також повинні викликати у вас сумнів, адже ви не дізнаєтесь, за яких умов зберігалися м'ясо та морепродукти. Особливо вас має насторожити надмірна кількість спецій. Пам'ятайте, що ними часто маскують зіпсуті продукти.

Основним шляхом поширення інфекції є вода. Отримати розлад шлунку можна навіть тоді, коли ви просто попросили додати до улюбленого коктейлю лід. Саме тому на відпочинку рекомендують віддавати перевагу бутильованій запакованій воді.

Уникайте льоду в коктейлях

Останній, але не менш важливий пункт – чисті руки. Якщо регулярно їх мити, то можна буде скоротити ризик розвитку діареї на 40%! Якщо немає можливості помити руки – скористайтесь антибактеріальним гелем або вологими серветками.

Бережіть себе та своє здоров'я, і пам'ятайте, що відпустка повинна принести вам лише задоволення!

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