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Чому хочеться жирної їжі: три прості причини

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Чому хочеться жирної їжі - фото 1
Чому хочеться жирної їжі

Часто виникає бажання з'їсти не лише щось шкідливе, а й жирне. Медики пояснили, чому так трапляється, і все значно простіше, аніж здавалось.

Якщо вам раптово захотіло жирної їжі, то це не просто випадкова ідея, а реакція організму на внутрішні чи зовнішні чинники. Є кілька простих причин, чому хочеться з'їсти доволі жирну страву.

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Фізичні навантаження. Важка робота та тренування посилює відчуття голоду, адже організм вимагає поповнення енергії. А калорійні страви, зазвичай, є ще й жирними.

Холод. Якщо ви довго перебуваєте у холодному приміщення чи просто на холоді, то жир перетворюється джерело енергії для обігріву організму. Тому постійно хочеться компенсувати втрачений жир.

Чому хочеться жирної їжі - фото 336636

Дієта. Якщо ви вирішили підготуватись до якоїсь події чи просто привести себе у форму на дієті без жирів, то краще відмовитись від такої ідеї. Важливо розуміти, що цей елемент дуже важливий для нормальної роботи організму. Тому потреба у жирній (але корисній) їжі є цілком зрозумілою.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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