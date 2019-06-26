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Чому хочеться жирної їжі: три прості причини
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Часто виникає бажання з'їсти не лише щось шкідливе, а й жирне. Медики пояснили, чому так трапляється, і все значно простіше, аніж здавалось.
Якщо вам раптово захотіло жирної їжі, то це не просто випадкова ідея, а реакція організму на внутрішні чи зовнішні чинники. Є кілька простих причин, чому хочеться з'їсти доволі жирну страву.
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Фізичні навантаження. Важка робота та тренування посилює відчуття голоду, адже організм вимагає поповнення енергії. А калорійні страви, зазвичай, є ще й жирними.
Холод. Якщо ви довго перебуваєте у холодному приміщення чи просто на холоді, то жир перетворюється джерело енергії для обігріву організму. Тому постійно хочеться компенсувати втрачений жир.
Дієта. Якщо ви вирішили підготуватись до якоїсь події чи просто привести себе у форму на дієті без жирів, то краще відмовитись від такої ідеї. Важливо розуміти, що цей елемент дуже важливий для нормальної роботи організму. Тому потреба у жирній (але корисній) їжі є цілком зрозумілою.
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