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Як швеї з Бангладешу описують тих, хто носить зшитий ними одяг

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Фільм присвячений швидкій моді - фото 1
Фільм присвячений швидкій моді

Засновник бренду Osman Осман Юсіфзаде у рамках цифрового тижня моди в Лондоні показав короткометражний документальний фільм Her Dreams Are Bigger ("Її мрії сміливіші"). У ньому знялися швеї фабрик у Бангладеші – вони описали тих, хто купуватиме і носитиме зшитий ними одяг.

Для роботи над фільмом Юсіфзаде зібрав у британських секонд-хендах валізу одягу з бірками "зроблено у Бангладеші", після чого привіз речі швеям і попросив їх приміряти і попозувати у них, а також описати гіпотетичну власницю цього одягу.

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"Вона красива", "Вона висока", "У неї багато різноманітного одягу, який вона носить в офіс, на вихід, для різних випадків", "Її шкіра світліша за мою" – такі визначення дали швачки.

Жінки, які шиють одяг, не знають, для кого вони це роблять. Вони самі не носять такі речі, одяг просто вантажать на кораблі і відправляють за півсвіту, щоб продавати у магазинах мас-маркету. Це швидка мода, – зауважив Юсіфзаде про свій фільм-дослідження.

'Her Dreams are Bigger' by Osman Yousefzada from OSMAN YOUSEFZADA on Vimeo.

"Наскільки я знаю, вона не носить одну сукню довше двох тижнів", – сказала одна з учасниць, показавши проблему швидкої моди. Швейна промисловість в Бангладеші в основному обслуговує саме цей сегмент індустрії, і криза, викликана пандемією коронавірусу, сильно вдарила по ньому.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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