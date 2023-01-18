Як схуднути за допомогою скакалки: 4 найкращі вправи

У дитинстві багато хто стрибав на скакалці під час ігор у дворі. Але не кожен думав про те, наскільки це корисно для організму.

Любителям конкретики тренери підказують: година енергійного стрибання спалює близько 700 ккал з вагою близько 75 кг. Це еквівалентно інтенсивному бігу, зі швидкістю 9-10 км на годину, пише edinstvennaya.

І ще: Чи можна схуднути тільки завдяки прогулянкам

Які м'язи залучені під час стрибків на скакалці?

Основне навантаження йде на литкові м'язи (близько 70% від усього навантаження), квадрицепси та біцепси стегна, також залучені сідниці, передпліччя. Під час тренування на скакалці працюють не лише ноги, а практично всі м'язи тіла. Цей спортивний аксесуар зміцнює коліна та серцево-судинну систему, прокачує верхню частину тіла, а також розвиває спритність та координацію. Які ж вправи найкращі:

Подвійні стрибки. Під час одного обертання скакалки необхідно стрибнути двічі. Повторювати 10 хв. Такий тип стрибків не дозволяє розвинути велику швидкість, тому його часто залишають для етапу відновлення дихання. Захльости. Стрибайте помірно або набирайте швидкість і максимально згинайте ноги, щоб п'яти торкалися сідниць. Розвороти. Зберігайте заданий ритм, тримайте спину прямо і при кожному відриві від поверхні підлоги повертайте коліна і стегна в сторони. Стрибки з підйомом колін.

Це цікаво: Найкращий фітнес-інвентар для домашніх тренувань