Чи можна схуднути тільки завдяки прогулянкам

Як гадаєте, чи існує універсальний спосіб схуднення, який може підійти навіть непідготовленому організму і виявитися ефективним? Так! І це ходьба.

Регулярні заняття ходьбою – це чи не ідеальний вид навантаження для людей з дуже великою зайвою вагою: вона не збільшує навантаження на суглоби, дозволяє контролювати частоту пульсу, не допускаючи його небезпечного збільшення, пише gducfkis.

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Якщо йти зі швидкістю близько 5 кілометрів на годину, спалюється 2,5-3 калорії за хвилину, або 150-180 за годину. А якщо збільшити швидкість до 8 км/год, то йде вдвічі більше! Звичайно, все індивідуально, але зразкову витрату можна порахувати. Ходьба є природним рухом, до якого людина звикає з перших років життя. Тому з психологічної точки зору почати знайомство зі спортом або з плавним процесом схуднення набагато легше саме таким чином.

Ще один доказ користі ходьби для схуднення виявили дослідники з Університету імені Арістотеля. Результати проведеного ними дослідження підтвердили: жінки, які регулярно займалися активною ходьбою, в результаті втрачали вагу швидше, ніж ті, хто віддавав перевагу бігу.

А для того, щоб прогулянка була особливо ефективною, намагайтеся триматися в коридорі пульсу, що дорівнює 70-80% допустимої частоти.

Скандинавська ходьба

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