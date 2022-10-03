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Найкращий фітнес-інвентар для домашніх тренувань
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Якщо ви тренуєтеся вдома та вибираєте спортивне спорядження для занять, зверніть увагу саме на ці варіанти. Це дуже корисне спортивне обладнання, яке значно урізноманітнить домашні тренування.
Як ви знаєте, тренуватися вдома можна і без додаткового інструментарію, виконуючи вправи з вагою свого тіла. Але якщо ви вирішили серйозно попрацювати над своїм тілом, то рано чи пізно постане питання купівлі додаткового обладнання, пише beinshape.
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TRX – дуже зручний тренажер для функціональних тренувань. До того ж його можна брати з собою у відрядження або навіть відпустку, тому що система легка, займає мало місця і для занять достатньо знайти міцний одвірок, який витримає вашу вагу.
Фітнес-гумка – це стрічка з латексу діаметром 25-30 сантиметрів. Зазвичай вона одягається на ноги і створює додатковий опір під час виконання вправ. Продаються фітнес-гумки, як правило, у комплекті з 4-5 штук. Кожна з них відрізняється за кольором та силою натягу. Чим тугіша гумка, тим складніше виконувати вправу.
Скакалка. Стрибки зі скакалкою – чудове кардіо, запитайте будь-якого боксера. Але це ще й чудовий помічник у розвитку координації. Якщо ви новачок, беріть звичайнісіньку скакалку. Якщо вмієте вже добре стрибати, вибирайте або дуже легку (так ви зможете покращити свої швидкісні показники), або спеціально обтяжену (попрацюєте на силу).
Обтяжувачі. Зазвичай обтяжувачі використовують для додаткового навантаження під час виконання вправ. Це можуть бути обтяжувачі для ніг (0,5–10 кг), обтяжувачі для рук (0,5–2 кг), обтяжувачі на талію (3–21 кг), жилети-обтяжувачі (4–64 кг) і навіть рукавички з обтяженням (в основному використовують для вироблення різкого та сильного удару).
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