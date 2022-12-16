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Як схуднути до Нового року за 2 тижні: ефективні дієти і вправи
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До Нового року залишилося зовсім мало часу, тому потрібно встигнути привести себе у форму. Розповідаємо далі на Радіо MAXIMUM про найдієвіші дієти та ефективні комплекси вправи.
Наприкінці року завжди стільки справ, що зазвичай бракує часу, аби привести себе до ладу. Як правило, про здоровий спосіб життя згадують уже перед найголовнішим святом року. Але у нас для вас хороші новини! Скинути надлишки ваги протягом 2 тижнів цілком реально! Однак для того, щоб отримати бажаний результат, необхідно докладати максимум зусиль і терпіння.
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Важливо! Перед тим, як кардинально змінити свій раціон, необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем.
Схуднення до Нового року: 3 ефективні дієти
Дієта Дюкана
Дуже спірна, хоч і модна дієта. Результати помітні уже у перші кілька днів. За перший тиждень можна скинути від 4 до 10 кг. Це робить її популярною серед моделей чи акторок. До того ж вона складається з обмеженого набору продуктів, з яких можна скласти меню і дотримуватися його, а не переживати про те, що можна їсти, а що не можна.
З іншого боку, ця дієта передбачає повну відмову від вуглеводів. Це може призвести до багатьох негативних наслідків: безсоння, втоми, ослаблення розумової діяльності, депресії.
Інтервальне голодування
Один із найпопулярніших методів схуднення. На думку вчених, така дієта може призвести до втрати приблизно 3% ваги за 8 днів. Суть її у тому, що певний період часу людина голодує, а в іншій дозволяє собі будь-які продукти і страви. Існує кілька варіацій такої дієти, але найпопулярніший 8:16 (8 годин можна їсти, що завгодно, а 16 – нічого).
Памятайте! Жодна дієта не дасть бажаного результату, якщо не дотримуватися дефіциту калорій!
Гречана дієта
Вибираючи спосіб швидко схуднути, не можна не згадати про гречану дієту. Її плюси – простота та ефективність. Харчуючись за цією системою, не потрібно займатися підрахунком калорій, ретельним підбирати меню. За два тижні є шанси скинути близько 7-10 кг. Але якщо неправильно "вийти" з дієти, втрачені кілограми повернуться із неймовірною швидкістю, до того ж є ризик набрати додаткові.
Проте, незважаючи на її переваги, будь-яка монодієта несе велику небезпеку для організму. Людям, які мають проблеми із ШКТ, лікарі рекомендують утриматися від подібних експериментів.
Які вправи виконувати для схуднення за два тижні
- експрес-розігрів м'язів (пробіжка, легка зарядка);
- робота з гантелями (випади, присідання, нахили);
- махи ногами (лежачи на підлозі, стоячи прямо);
- випади та присідання у різних темпах;
- стрибки на скакалці;
- гімнастика;
- їзда на велосипеді.
Як швидко схуднути за 2 тижні за допомогою спорту? Ранок не варто починати з інтенсивних вправ: тіло ще спить і не готове до сильних навантажень. Краще зробити пробіжку. До максимально посилених тренувань, які активно спалюють зайві кілограми, потрібно приступити вдень або ввечері.
Важливо! Обов'язково розтягуйтеся до та після занять.
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