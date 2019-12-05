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Як схуднути до Нового року за 2 тижні: ефективні дієти і вправи
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Рік, який минає, добігає кінця й вже потрібно готуватися до зустрічі Нового 2020 року. Якщо ви не відкладатимете на останній день, то встигнете привести себе у форму й здивувати всіх підтягнутим тілом на новорічні свята.
Схуднути за два тижні без голодування та виснажливих дієт цілком можливо, якщо дотримуватися певних правил і відповідно харчуватися. За цей термін ви скинете в середньому від п'яти до семи зайвих кілограмів. Навколишні точно помітять результат.
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Будь-які дієти можуть стати вкрай небезпечними, якщо вони незбалансовані за складом та кількістю корисних інгредієнтів. Перш ніж розпочинати якусь дієту, потрібно проконсультуватися з лікарем.
Основні правила схуднення
- Їжте 3-4 рази на день
- Намагайтеся не їсти за 2 години до сну
- Їжте повільно й залишіть страву, якщо вже не відчуваєте голоду
- Будьте зайняті, щоб не думати про їжу, адже голод може виникати від нудьги
- Виключіть зі свого раціону сіль та цукор. Проте інші спеції додавайте! До речі, дуже корисна для організму куркума
- Не використовуйте вершкове масло. Холестерин та калорії зашкодять вам. Надайте перевагу рослинній олії, але нею також не зловживайте
- Соуси типу майонезу і кетчупу вам НЕ потрібні
- Жирне м'ясо та м'ясні вироби не повинні бути на вашому столі. Максимум, що ви можете їсти – це куряче філе без шкірки. Але воно не має користі.
- Залишайте хлібобулочні вироби в магазині, а не купуйте їх
- Пийте вдосталь води
Схема харчування для схуднення
Легка дієта
Сніданок замініть на смузі, в обід з'їжте суп та повноцінну страву, а на вечерю приготуйте овочевий салат. Якщо дуже хочете їсти між прийомами їжі, то можете дозволити собі кілька горішків або зелене яблуко. Не забувайте про воду і чай.
Рецепт легкого смузі
Інгредієнти:
- Банан – 1 шт
- Яблуко (невелике) – 1 шт
- Заморожені ягоди – 1 жменя
- Вода – 250 мл (можна додати, якщо хочете більш рідке)
Всі продукти збийте в блендері й насолоджуйтеся корисним та смачним сніданком!
Рецепт дієтичного супу
Інгредієнти 4 особи:
- Кокосове молоко – 400 мл або 1 банка
- Біла квасоля – 1 банка
- Заморожена кукурудза –200 грамів
- Гранульований часник – 1 чайна ложка
- Куркума – 1/2 чайної ложки
- Прованські трави – 1 чайна ложка
У каструлю вилийте кокосове молоко, додайте промиту квасолю і кукурудзу, додайте 1 літр води та варіть до готовності кукурудзи. Далі збийте блендером до крему, посоліть, додайте спеції та дайте настоятися пару хвилин.
Рецепт овочевого салату
Інгредієнти:
- Пекінська капуста
- Огірок
- Томати черрі
- Заморожена кукурудза
Кукурудзу розморозьте у воді.Всі продукти поріжте так, як ви любите, змішайте у мисці, додайте спеції за смаком та кілька крапель рослинної олії. Тепер перемішайте. Готово!
Рослинна дієта
Ця дієта підходить для тих, хто не любить багато правил, адже тут тільки один принцип: ви їсти продукти виключного рослинного походження. Ви точно скинете вагу, адже не буде зайвих спокус. Там, де є тваринні продукти, для вас табу. Вам можна їсти: крупи, макарони (не локшину, адже у ній є яйця), горіхи, насіння, спеції, олію, фрукти, овочі. Вам не можна їсти: м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти (сир, сметана, майонез, молоко, кефір, йогурт).
Ви не тільки схуднете, але й покращите роботу шлунково-кишкового тракту та загальне самопочуття. У вашому раціоні збільшиться кількість клітковини, а це напряму пов'язано з травною системою організму людини.
Дієта 16/8 або інтервальне голодування
Принцип цієї дієти дуже простий: ви повинні з'їсти три прийоми їжі за 8 годин, а протягом решти 16 годин ви можете пити воду або трав'яний чай (без цукру). Жодних перекусів не передбачено. Приміром, якщо ви прокидаєтеся о 7 годині ранку, то о 12 годині у вас буде сніданок, а до того ви п'єте воду. У проміжок між 15 та 17 годиною заплануйте обід. О 20:00 у вас повинна бути вечеря і після того ви вже не їсти.
Пам'ятайте, що прийоми їжі не повинні складатися з пельменів, чипсів та кока-коли. Додавайте фрукти та овочі, не забувайте про крупи та дотримуйтеся основних правил схуднення.
Така дієта не лише допоможе схуднути на кілька кілограм, а й позитивно вплине на ваше здоров'я, якщо не маєте протипоказань. У вас покращиться робота шлунково-кишкового тракту та загальне самопочуття.
6 вправ, які потрібно робити щодня, щоб схуднути
Це комплекс вправ, які ви повинні робити щодня, щоб схуднути за два тижні. Робіть їх зранку або ввечері, або коли вам зручно. Нема різниці у часі добі, головне – виконуйте вправи якісно. Не поспішайте і не намагайтеся зробити якомога більшу кількість раз. Спочатку потрібно засвоїти техніку.
Окрім вправ щодня проходьте мінімум 10 000 кроків. Якщо так станеться, що ви пропустите вправи, то збільште дистанцію для ходіння.
P.S. Якщо у вас є певні протипоказання, то обов'язково зверніться до лікаря!
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