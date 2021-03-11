На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як час змінює людей: ефектні фото перевтілень
-
- 0
Час – дивовижна річ, яка дозволяє змінюватись і стежити за власною трансформацією на фото. Тож не дивно, що у мережі виник новий челендж з перевтіленнями, які захоплюють!
TokTok постійно створює нові та повертає у тренди старі челенджі. І цей не став винятком, адже дівчата та хлопці активно діляться своїми змінами, які трапились за короткий і довгий уривок часу. Для когось це втрата зайвої ваги, інша стрижка, новий стиль одягу. А для когось ще й важливий крок у житті, який змінив все. Суть челенджу – показати власну трансформацію, тож зібрали найефектніші приклади, які надихають!
І ще: Як розчісувати волосся: дівчата весь час це робили неправильно (відео)
Читайте також: Коли коротка стрижка пасує: перевтілення дівчат, які попрощались з довгим волоссям
-
11:21Штучний інтелект вичислив рецепт ідеальних млинців: названі пропорції
-
10:52Україна за 30 секунд: неймовірне відео, яке варто побачити кожному
-
10:205 продуктів, від яких слід відмовитися, щоб уберегтися від передчасного старіння
-
09:49Чому Леся Українка не любила свій найвідоміший знімок: цікавий факт
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 березня
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:48У Великобританії чоловік виростив великих домашніх свиней і гуляє з ними по місту: фото
-
08:22Учені зрозуміли, чому сир – ідеальна закуска до вина
-
07:49Величезний крокодил поцупив улов у рибалок: моторошне відео
-
07:22Чому корисно на сніданок випивати смузі: 5 причин
- 10 березня
-
21:49Майлі Сайрус закликала усіх вакцинуватися в новому кліпі Angels Like You
-
21:2111 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54OnePlus 9 Pro: характеристики камери та перші фото, зняті на смартфон
-
20:20Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:00Любов на реабілітації 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:51Ентузіаст зіграв у боулінг за допомогою дрона: запаморочливе відео
-
19:39Пара орендувала 15-місну віллу заради щастя свого собаки
-
19:23Оновлений Peugeot 3008 гірше впорався з "лосиним" тестом: відео
-
19:11Polestar показала оригінальний електричний скутер для комерційних перевезень
-
18:53Автор діпфейків з Томом Крузом розповів, як створювалися відео з актором
-
18:40У небі США беззвучно пронісся яскравий метеор: відео
-
18:22Гороскоп на 11 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:12Холлі Беррі спокусила шанувальників спортивною фігурою
-
17:51У США водій Uber попросив пасажирок одягнути маски: їхня реакція шокує (відео)
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 березня
-
07:22Чому корисно на сніданок випивати смузі: 5 причин
- 10 березня
-
20:20Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+)
-
16:30Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій
-
13:50alyona alyona – Світ потребує краси: новий кліп про жіноче тіло
-
11:50Go_A – ШУМ: як змінився кліп і текст пісні для Євробачення 2021
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 березня
-
07:30Гоночний Porsche 911 Пабло Ескобара виставили на продаж (фото)
- 09 березня
-
21:50Як справити враження на першому побаченні: 6 простих порад для чоловіків
-
18:45Міжнародний день DJ: найсексуальніші діджейки України
-
16:21Як змінювалася гаряча юристка і модель Ірен Гарсія Морено: фото 18+
-
14:44Жульєт Бінош – 57! Добірка нових фільмів з акторкою
-
11:45До дня народження Кобзаря: ТОП 5 небанальних книг про Тараса Шевченка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 березня
- 08 березня
-
21:535 порад, які допоможуть побороти безсоння
-
19:53Названо найбезпечніші авто, яким найбільше довіряють водії
-
17:18Чи можна заразитись коронавірусом через вакцинацію: відповідь МОЗ
-
14:48ТЕСТ: перевір, чи знаєш ти, як святкувати Масляну
-
11:428 березня – не про квіти: ТОП 5 книг, які варто прочитати на Міжнародний жіночий день
-
08:48Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 березня
-
07:19Погода в Україні 8 березня: точний прогноз на сьогодні
- 07 березня
-
18:42Дівчина тижня: гаряча українська пілотеса Інеса Тушканова, яка є секс-символом автоспорту
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:23Тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 березня