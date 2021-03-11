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Як час змінює людей: ефектні фото перевтілень

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Ефектні трансформації, які надихають - фото 1
Ефектні трансформації, які надихають

Час – дивовижна річ, яка дозволяє змінюватись і стежити за власною трансформацією на фото. Тож не дивно, що у мережі виник новий челендж з перевтіленнями, які захоплюють!

TokTok постійно створює нові та повертає у тренди старі челенджі. І цей не став винятком, адже дівчата та хлопці активно діляться своїми змінами, які трапились за короткий і довгий уривок часу. Для когось це втрата зайвої ваги, інша стрижка, новий стиль одягу. А для когось ще й важливий крок у житті, який змінив все. Суть челенджу – показати власну трансформацію, тож зібрали найефектніші приклади, які надихають!

І ще: Як розчісувати волосся: дівчата весь час це робили неправильно (відео)

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Читайте також: Коли коротка стрижка пасує: перевтілення дівчат, які попрощались з довгим волоссям

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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