Як схуднути без спорту: лайфхаки для лінивих

Якщо ви хочете позбутись зайвої ваги, однак активні фізичні навантаження не надто подобаються, як і суворі дієти, то є кілька варіантів схуднути без надмірних зусиль. Вони не вимагають особливих затрат.

Дієтологи розповіли, як лінивим людям скинути зайві кілограми, не проводячи по кілька годин у спортзалі та не відмовлятись від майже всієї їжі.

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Лайфхак 1: вживайте продукти з клітковиною. Щодня у раціоні мають бути страви з високим вмістом клітковини, адже вони чудово втамовують голод на тривалий час, зменшують ризики переїдання та позитивно впливають на метаболізм.

вживайте продукти з клітковиною. Щодня у раціоні мають бути страви з високим вмістом клітковини, адже вони чудово втамовують голод на тривалий час, зменшують ризики переїдання та позитивно впливають на метаболізм. Лайфхак 2: не забувайте пити воду. Люди не відрізняють спрагу від відчуття голоду, тому часто починають перекушувати замість того, щоб просто випити склянку води. Тому перед кожною трапезою не забудьте поновити водний баланс.

не забувайте пити воду. Люди не відрізняють спрагу від відчуття голоду, тому часто починають перекушувати замість того, щоб просто випити склянку води. Тому перед кожною трапезою не забудьте поновити водний баланс. Лайфхак 3: заповніть вільний час справами. Якщо ви весь день вдома, то вигадайте собі завдання, які не залишатимуть часу на нудьгу. Саме у такі періоди виникає бажання провідати холодильник та поглянути, що ж є смачненького.

Прості ідеї, як схуднути

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