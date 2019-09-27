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Як схуднути без спорту: лайфхаки для лінивих

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Як схуднути без зусиль - фото 1
Як схуднути без зусиль

Якщо ви хочете позбутись зайвої ваги, однак активні фізичні навантаження не надто подобаються, як і суворі дієти, то є кілька варіантів схуднути без надмірних зусиль. Вони не вимагають особливих затрат.

Дієтологи розповіли, як лінивим людям скинути зайві кілограми, не проводячи по кілька годин у спортзалі та не відмовлятись від майже всієї їжі.

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  • Лайфхак 1: вживайте продукти з клітковиною. Щодня у раціоні мають бути страви з високим вмістом клітковини, адже вони чудово втамовують голод на тривалий час, зменшують ризики переїдання та позитивно впливають на метаболізм.
  • Лайфхак 2: не забувайте пити воду. Люди не відрізняють спрагу від відчуття голоду, тому часто починають перекушувати замість того, щоб просто випити склянку води. Тому перед кожною трапезою не забудьте поновити водний баланс.
  • Лайфхак 3: заповніть вільний час справами. Якщо ви весь день вдома, то вигадайте собі завдання, які не залишатимуть часу на нудьгу. Саме у такі періоди виникає бажання провідати холодильник та поглянути, що ж є смачненького.
Прості ідеї, як схуднути - фото 357935
Прості ідеї, як схуднути

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Джерело: newsyou.info
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