Чому варто почати їсти гречку саме восени

У сезон загострення осінніх інфекцій корисно їсти гречку. Її присутність в раціоні забезпечує важливими мікроелементами, а за рахунок високого рівня триптофану гречана каша ще й підіймає настрій, покращує сон.

Чемпіон з антиоксидантів. За кількістю антиоксидантів гречка – лідер серед зернових культур. У ній, зокрема, присутні фенольні сполуки кверцетин і рутин. Ці речовини нейтралізують в тканинах організму людини вільні радикали, які можуть призводити до утворення ракових клітин.

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Допомагає при варикозі. Як багате джерело рутину гречка дуже ефективна в справі зміцнення вен і дрібних судин, є хорошим помічником при лікуванні варикозу, а також її рекомендують як засіб профілактики атеросклерозу.

Не містить глютену. Гречка не належить до злакових культур і не містить їх клейковину, яка власне і є глютеном. Тому гречана каша чудово вписується у безглютенове харчування.

Страва з гречки

Не сприяє збільшенню у вазі. Гречка є дієтичної крупою: у вареному вигляді вона низькокалорійна. Гречка входить до списку тих вуглеводних продуктів, які рекомендують для підтримання стрункості: вона містить багато розчинної клітковини, завдяки якій сповільнюється травлення і довго тримається відчуття ситості.

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