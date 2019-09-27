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Коли потрібно обов'язково випити склянку води

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Коли пити воду - фото 1
Коли пити воду

Вода необхідна організму для нормального функціонування, однак люди часто нехтують цим. Учені ж розповіли, у яких випадкам варто випити хоча б склянку води, навіть коли не відчувається спрага.

Ні для кого не буде таємницею, однак ранок обов'язково починати зі склянки води кімнатної температури. Про це говорять медики з усього світу, і не дарма, адже така хороша звичка допомагає запустити організм, швидше прокинути та підготувати тіло до активностей.

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Наступним моментом, коли не варто нехтувати водою, є будь-яка трапеза. Перед кожним прийомом їжі потрібно випити склянку води, щоб пришвидшити метаболізм, а також уникнути переїдання. Така ж ситуація з перекусами, адже люди не можуть відрізняти спрагу від голоду.

Щодня варто випивати щонайменше 1,5-2 л води - фото 357835
Щодня варто випивати щонайменше 1,5-2 л води

Не варто забувати і про фізичні навантаження, тому у спортзал обов'язково брати із собою пляшку з водою, щоб уникнути зневоднення. Важливо пам'ятати, що потрібно пити невеликими ковтками, щоб не посилити навантаження на серце.

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Джерело: newsyou.info
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