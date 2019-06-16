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Як штучне освітлення під час сну впливає на фігуру
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Штучне освітлення ввечері не лише впливає на якість сну та рівень бадьорості наступного дня, а й на фігуру та харчування. Досі полюбляєте гортати стрічку новин і дивитись серіали у ліжку? Тоді вам варто знати про це.
Американські науковці з Північної Кароліни вирішили серйозно взятись за тему сну та факторів, які впливають на нього. Однак виявилось, що любов до гаджетів ввечері не лише відчутно знижує якість відпочинку, а й може впливати на харчування.
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Фахівці дійшли до висновку, що звичка засинати при увімкненому телевізорі чи інших гаджетах може призвести до збільшення маси тіла. Це підтвердив експеримент за участю майже 44 тисяч жінок, за якими стежили упродовж 5 років.
Ті, хто засинав із штучним освітленням набирали близько 5 кілограмів. Варто наголосити, що жоден доброволець не скаржився на сонливість та не працював вночі. Річ у тому, що порушення сну впливало на гормональний баланс.
Жінки з порушеним внутрішнім годинником відчували потребу у більшій кількості калорійних смаколиків. Тому чимало з піддослідних і справді отримали зайві кілограми через сон зі штучним освітленням.
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