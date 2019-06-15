Науковці розповіли, як совам почуватися відмінно щодня

Дослідники сну з Великобританії і Австралії сфокусували свою увагу на сов, які поводяться максимально активно тоді, коли більшість людей спить. Результати своїх експериментів вчені Бірмінгемського, Суррейського (Великобританія) і Монашського (Австралія) університетів.

Випробуванням піддалася 21 "екстремальна" сова. Зазвичай всі вони лягали спати близько 02.30 і не прокидалися раніше 10:00.

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Основною мотивацією для проведення такого роду досліджень стало резонне припущення, що недостатній рівень сну і зміщення біологічного годинника можуть порушити процеси життєдіяльності, піддаючи людину підвищеному ризику розвитку серцево-судинних захворювань, раку та діабету.

Методика, крім того, передбачала дотримання совами постійного часу сну, відмову від післяобідньої кави та наявність рясного ранкового сонця.

Піддослідним совам дослідники поставили низку умов:

прокидатися на 2-3 години раніше, ніж зазвичай і занурюватися в потоки сонячного світла на свіжому повітрі;

не засиджуватися за сніданком;

обідати в один і той же час щодня і нічого не їсти після 19.00;

виключити каву після 15:00;

не вкладатися спати після 16:00;

вночі лягати спати на 2-3 години раніше, ніж зазвичай;

кожен день зберігати баланс між годинами сну і неспання.

Через три тижні сови успішно змістили свій звичний графік, прокидаючись на дві години раніше. Рівень сонливості і депресивності у них істотно знизився, а реакція покращилася.

Дослідники резюмували, що виконання простих процедур допомагає совам переналаштувати свій біологічний годинник і покращити загальний фізичний і психічний здоров'я.

Також автори експерименту озвучили намір - охопити якомога більше людей і допомогти їм відчути себе краще без будь-якого обтяжливого втручання.

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