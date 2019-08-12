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Як розпізнати у себе нестачу важливого вітаміну Е

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Вітамін Е відповідальний за стан шкіри - фото 1
Вітамін Е відповідальний за стан шкіри / hochu

Як визначити, що організму не вистачає вітаміну Е, в яких продуктах його шукати і скільки потрібно його на день – читайте нижче.

Вітамін Е забезпечує гарне самопочуття. Його вважають потужним антиоксидантом, який допомагає клітинам захищатися від вільних радикалів, які з'являються в процесі їх життєдіяльності.

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Крім того, вітамін Е відповідальний за стан шкіри. Якщо його не вистачає, то це видно за вашим обличчям: шкіра стає тьмяною, тонкою і сухою, набуває хворобливого відтінку. На дефіцит вітаміну Е також вказує м'язова слабкість, погіршення зору, проблеми з гормонами, різкі перепади настрою. При гострій нестачі можна відчути навіть помітне зниження чутливості в руках і ногах, зниження імунітету.

Чим корисний вітамін Е - фото 346860
Чим корисний вітамін Е

Примітно, що найкраще вітамін Е засвоюється з натуральних продуктів. Наприклад, багато його в рослинній олії, насінні, зелених овочах, броколі, яблуках, грушах, горіхах. Добова доза вітаміну Е складає 15 мг. Однак, слід пам'ятати, що високі дози вітаміну Е призводять до розрідження крові. Це загрожує зниженням її згортання і ризиком кровотеч.

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Джерело: hochu.ua
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