Як розлучення батьків впливає на дітей: несподівані висновки вчених

Дослідники виявили: ті, хто пережив у дитинстві розлучення батьків, мають нижчий рівень окситоцину, який часто називають гормоном любові. Це може відігравати певну роль у виникненні проблем з формуванням прихильності, відзначають вчені.

Більшість досліджень були зосереджені на короткочасному впливі розлучення на дітей. Наприклад, на погіршенні успішності або проблемній поведінці. Деякі дослідження також показали, що цей досвід був пов'язаний з розладами настрою і зловживанням психоактивними речовинами, а також депресією і тривогою.

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У новому дослідженні американські фахівці проаналізували дані 128 людей у віці від 18 до 62 років. З них 27,3% вказали, що пережили розлучення батьків. Респонденти, які пережили розлучення батьків, частіше вважали, що отримали менше турботи і батьківської любові, були менш впевненими в собі, не відчували себе комфортно і надійно в стосунках з близькими.

Гормон любові виробляється в головному мозку і вивільняється під час таких переживань, як народження дитини, сексуальна взаємодія, годування грудьми. Цей гормон відіграє важливу роль в регуляції поведінки, соціальній взаємодії і формуванні емоційних прихильностей в дитячому віці.

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