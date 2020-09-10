Чому перше враження про інших людей майже завжди помилкове

При знайомстві з новою людиною, ми за лічені хвилини можемо скласти свою думку про неї. Часто перше враження може виявитися помилковим. Читайте, які саме чинники впливають на формування нашої думки.

"Зустрічають за одягом" – це дійсно так. Коли ми зустрічаємо чоловіка або жінку з заможним зовнішнім виглядом, то авансом даруємо йому або їй свою прихильність. Нам думається, що оскільки ця людина так чудово виглядає, значить і інші її якості мають бути не гіршими. Але психологи кажуть, що це може бути далеко не так. Наприклад, успішна жінка може виявитися поганою дружиною або господинею. А заможний чоловік може бути жаднюгою.

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Якщо людина з перших хвилин проявляє до нас добре ставлення, то це не може не підкуповувати. Однак не варто забувати, що така поведінка може виражатися в бажанні бути хорошим в очах інших людей. Також психологи впевнені в тому, що абсолютно кожен з нас має зовнішні критерії, яким віддає перевагу. І якщо зовнішність нового знайомого або знайомої нам приємна, то ми починаємо швидше відкриватися і зменшувати дистанцію.

В іншому випадку – ми починаємо ставитися до людини з упередженням, не даючи їй можливості проявити себе. Отже, не треба одразу ж виносити вердикт про своє перше враження. Краще пізнати людину краще, щоб перше враження не зіграло з нами злий жарт.

Перше враження не завжди правдиве

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