Як розбити жіночі серця: хлопець збрив бороду і став зіркою мережі (відео)

Жарти про бороду існують стільки ж часу, скільки чоловіки носять ці ж бороди. Але блогер показав, що буде, якщо позбутись такої прикраси на обличчі, і розбив чимало дівочих сердець. Такого після не очікував навіть він сам!

Тіктокер з ніком bay0km тішив публіку кумедними відео та своїм розкішним волоссям. Але якось йому спало на думку збрити бороду, і з Аквамена чи Тора він перетворився у зовсім іншу людину. До таких кардинальних змін не був готовий ніхто, тож не дивно, що відео з перевтіленням юнака стали вірусними в мережі.

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Тож, якщо ви вважаєте, що борода не здатна підкорювати жіночі серця, то сам час змінити думку. Адже тепер не лише автор вважає ідею з бритвою поганою, а й сотні його шанувальниць.

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