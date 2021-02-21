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Як розбити жіночі серця: хлопець збрив бороду і став зіркою мережі (відео)

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Хлопець збрив бороду і засмутив TikTok - фото 1
Хлопець збрив бороду і засмутив TikTok

Жарти про бороду існують стільки ж часу, скільки чоловіки носять ці ж бороди. Але блогер показав, що буде, якщо позбутись такої прикраси на обличчі, і розбив чимало дівочих сердець. Такого після не очікував навіть він сам!

Тіктокер з ніком bay0km тішив публіку кумедними відео та своїм розкішним волоссям. Але якось йому спало на думку збрити бороду, і з Аквамена чи Тора він перетворився у зовсім іншу людину. До таких кардинальних змін не був готовий ніхто, тож не дивно, що відео з перевтіленням юнака стали вірусними в мережі.

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Тож, якщо ви вважаєте, що борода не здатна підкорювати жіночі серця, то сам час змінити думку. Адже тепер не лише автор вважає ідею з бритвою поганою, а й сотні його шанувальниць.

@bay0km

Oops ##fyp ##foryou ##foryoupage ##shave ##beard

♬ presleywalker - PresleyWalker
@bay0km

##fyp ##foryou ##foryoupage ##beard ##shaved

♬ Let Me Love You Slowed - ֆɦօʀɖɨɛ
@bay0km

Dont shave ##fyp ##foryou ##foryoupage ##beard ##shave

♬ BGC Drama Effect - whozmanzzz

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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