Руді найкращі в ліжку: сексуальна модель розгнівала фанатів (18+)

Популярна модель знялась у пікантній фотосесії для чоловічого журналу і опинилась у центрі увагу. Але не через ефектні знімки, а заяву про рудих дівчат.

21-річна бразильська модель Марі Авіла доволі активно ділиться відвертими фото на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 11 тисяч підписників.

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Нещодавно рудоволоса красуня ще й стала зіркою чоловічого видання Sexy, де не лише похизувалась формами, а й здивувала заявою про рудих дівчат, викликавши активне обговорення у соцмережах.

Не лише звабливі фото привернули увагу, а й те, що модель впевнена, що "руді найкращі у ліжку". Хоч Марі і не бачить у цьому нічого такого, але її сторінку вже активно штурмують злісні коментатори.

"Я вважаю, що рудоволосі займають найкраще місце, яке належало білявкам або брюнеткам. Це був найкращий досвід у моєму життя: позувати оголеною це визнання для рудих", - саме так сказала блогерка журналу.

Але така позиція не надто припала до душі тим же брюнеткам та білявкам, тому вони активно засипали профіль дівчини не надто приємними повідомленнями. Хай там як, але Мері зовсім не збирається відмовлятись від своїх слів та від відвертих зйомок:

Джерело всіх фото: instagram.com/mari.avilaofc

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