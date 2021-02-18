Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото)

Макіяж сьогодні є доволі популярною річчю, яка викликає чимало обговорень. Коли кількість косметики на обличчі є нормальною, а коли варто вмитися - це питання реально турбує мережу. А ці фото красунь з Азії шокують, адже до таких перевтілень у житті навряд чи хтось готовий.

Не лише фотошоп має неймовірну силу змінювати людей, а й макіяж. Якщо вам здається, що косметика не здатна перетворити вас в іншу людину, то ця підбірка фото остаточно переконає. Річ у тому, що моделі з Азії настільки вміло використовують засоби для краси, що для них навіть створили окремий профіль соцмережі Instagram під назвою Asian Makeup, на якому можна побачити реальні перевтілення. Всього за сторінкою стежать понад 100 тисяч людей! І це не дивно, адже кадри до та після вражають:

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Джерело всіх фото: instagram.com/asian.makeup_

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