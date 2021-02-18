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Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото)

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До і після макіяжу - фото 1
До і після макіяжу / instagram.com/asian.makeup_

Макіяж сьогодні є доволі популярною річчю, яка викликає чимало обговорень. Коли кількість косметики на обличчі є нормальною, а коли варто вмитися - це питання реально турбує мережу. А ці фото красунь з Азії шокують, адже до таких перевтілень у житті навряд чи хтось готовий.

Не лише фотошоп має неймовірну силу змінювати людей, а й макіяж. Якщо вам здається, що косметика не здатна перетворити вас в іншу людину, то ця підбірка фото остаточно переконає. Річ у тому, що моделі з Азії настільки вміло використовують засоби для краси, що для них навіть створили окремий профіль соцмережі Instagram під назвою Asian Makeup, на якому можна побачити реальні перевтілення. Всього за сторінкою стежать понад 100 тисяч людей! І це не дивно, адже кадри до та після вражають:

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Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото) - фото 448323

Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото) - фото 448324

Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото) - фото 448325

Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото) - фото 448326

Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото) - фото 448327

Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото) - фото 448328

Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото) - фото 448329

Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото) - фото 448330

Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото) - фото 448331

Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото) - фото 448332

Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото) - фото 448333

Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото) - фото 448334

Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото) - фото 448335

Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото) - фото 448336

Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото) - фото 448337

Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото) - фото 448338

Джерело всіх фото: instagram.com/asian.makeup_

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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