Як ретроградний Меркурій 14 жовтня вплине на знаки Зодіаку

Ретроградний Меркурій втримається з 14 жовтня по 3 листопада і цей період доволі нестабільний для багатьох людей. Астрологи розповіли, як він вплине на знаки Зодіаку.

Ретроградні планети завжди позначаються на житті людей, які вірять в гороскопи. Однак найбільш неприємним для них є саме ретроградний Меркурій, який буде рухатись у зворотному напрямку у період з 14 жовтня і аж по 3 листопада. Цей час загрожує погіршенням у різних сферах життя для багатьох знаків Зодіаку.

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Труднощі в особистому житті очікуються у Водоліїв, Скорпіонів, Раків та Тельців. Саме представники цих знаків Зодіаку є дуже ревнивими та полюбляють вводити в обман. Але Меркурій змінить ситуацію, адже все недоказане випливе і правда стане відомою усім. Через це рівень ревнощів може вирости ще більше, що не позитивно позначиться на міцності навіть найстійкіших стосунків. Як цього уникнути? Астрологи радять представникам цих знаків краще обдумувати все сказане.

Труднощі у новому будуть у Козерогів, Стрільців, Терезів та Левів. Тому цим знакам Зодіаку не рекомендують у цей період займатись новими починаннями. Зміна роботи, далекі поїздки, відпустка чи навіть придбання чогось дорогого – все це буде викликати більше негативних емоцій, а адаптація буде довгою та складною. Така ж ситуація і з новими стосунками, тому краще уважно придивлятись до потенційних партнерів, просто проводити добре час, але не кидатись у вир почуттів з головою.

Труднощі у фінансах очікуються у Риб, Дів, Близнюків та Овнів. Річ у тому, що ці знаки Зодіаку постійно покладаються на удачу, яка зараз точно буде не поряд, адже Меркурій заблокує всі шанси на те, що справи вдаватимуться без зусиль. Тому не варто надто вірити у знаки та у власну інтуїцію у цей період. Астрологи радять цій четвірці бути менш легковажними та старатись не виплескувати негатив. Також цим людям через ретроградність планети доведеться важче у всіх творчих справах, адже креативність піде у відпустку аж до 3 листопада.

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