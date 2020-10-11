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Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 12 – 18 жовтня!
Новий тиждень жовтня буде доволі спокійним та повільним для більшості знаків Зодіаку, але декому доведеться знайти час, щоб розв'язувати старі проблеми. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
В Овнів жовтень видасться дуже насиченим і новий тиждень не стане винятком з правил. Тому складайте списки справ та розплановуйте час так, щоб можна було і якісно попрацювати, і відпочити. Краще відкласти на інший період якісь масштабні плани.
Телець
Якщо в романтичних справах цього тижня Тельцям варто дослухатись серця та інтуїції, то у фінансах краще покладатись на холодний розум та розрахунки. Ваша душа прагне свята, але не за всі гроші світу. Тому постарайтесь виділити і час, і кошти на те, щоб у вільний час таки відпочити.
Близнюки
Близнюки зі своєю нестабільністю настрою цього тижня можуть потрапити у ряд неприємних ситуацій, через які виникнуть нові проблеми, а також нагадають про себе старі. Спробуйте знайти спосіб нормалізовувати миті, коли від сміху до гніву всього один крок.
Рак
Раків очікує доволі меланхолійний та приємний осінній тиждень, коли натхнення буде стільки, що справді шкода його не використати. Тому дослухайтесь до поради та зосередьте увагу на тому, що вам справді подобається, адже це принесе неабиякий результат у найближчому майбутньому.
Лев
Леви зараз відчувають всесвітню втому, але це не має викликати у вас хвилю негативу. Краще зосередьтесь на тому, щоб знайти час для відпочинку. Ви не робот, і це нормально. Не потрібно вимагати від себе забагато, якщо не хочете потім скаржитись на самопочуття.
Діва
Дівам астрологи рекомендують цього тижня почати наводити лад і в особистому житті, і в помешканні. Ви дуже цінуєте затишок та чистоту, але чомусь це не стосується вашого оточення. Пора залишити біля себе лише тих людей, які чесні та приємні, а також не бажають вам провалу.
Терези
Терези цього тижня відкриють для себе нову інформацію, яка надихне активніше працювати над самореалізацією. Звісно ж, ніхто не скасовував рутинні завдання, але вам вдасться з усім впорати. Порада астрологів: нічний час присвячуйте сну, а не вдавайте продуктивність.
Скорпіон
Скорпіонам нарешті стане у пригоді їхня гординя, адже вона дозволить відсіяти всіх в оточенні, хто не вартий називатись вашим другом. І йдеться не про статусність, а про набір якостей, які визначають хорошу людину. Але не варто втрачати пильність.
Стрілець
У Стрільців попереду дуже позитивний та активний тиждень, адже буде чимало справ, які легко вдаватимуться. А от на вихідних випаде нагода приємно провести час в колі близьких людей. Вмикайте позитивне мислення та не шукайте причин сумувати.
Козеріг
Козероги цього тижня можуть звернути гори, якщо у них виникне таке бажання. Але останнім часом ви частенько опиняєтесь під впливом апатії, і це не найкраще, що може трапитись восени. Тому спробуйте поспілкуватись про свій стан з близькими, а також знайти мотивацію робити бодай щось для себе.
Водолій
Водолії у новому осінньому тижні відчують нестримне бажання наблизитись до природи, провести час у колі близьких та просто насолоджуватись затишною атмосферою. Тож розплануйте дні так, щоб знайти час на власні інтереси.
Риби
Риби цього тижня отримають ще один шанс змінити своє життя, але через негативний світогляд можуть просто не помітити його. Досить ховатись за спинами інших та вигадувати собі проблеми. Ви можете досягнути неймовірних вершин, якщо навчитесь йти вперед самостійно.
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