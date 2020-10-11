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Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на тиждень українською - фото 1
Гороскоп на тиждень українською

Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 12 – 18 жовтня!

Новий тиждень жовтня буде доволі спокійним та повільним для більшості знаків Зодіаку, але декому доведеться знайти час, щоб розв'язувати старі проблеми. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370882
Гороскоп для Овна

В Овнів жовтень видасться дуже насиченим і новий тиждень не стане винятком з правил. Тому складайте списки справ та розплановуйте час так, щоб можна було і якісно попрацювати, і відпочити. Краще відкласти на інший період якісь масштабні плани.

Телець

Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370888
Гороскоп для Тельця

Якщо в романтичних справах цього тижня Тельцям варто дослухатись серця та інтуїції, то у фінансах краще покладатись на холодний розум та розрахунки. Ваша душа прагне свята, але не за всі гроші світу. Тому постарайтесь виділити і час, і кошти на те, щоб у вільний час таки відпочити.

Близнюки

Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370880
Прогноз для Близнят

Близнюки зі своєю нестабільністю настрою цього тижня можуть потрапити у ряд неприємних ситуацій, через які виникнуть нові проблеми, а також нагадають про себе старі. Спробуйте знайти спосіб нормалізовувати миті, коли від сміху до гніву всього один крок.

Рак

Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370890
Гороскоп для Рака

Раків очікує доволі меланхолійний та приємний осінній тиждень, коли натхнення буде стільки, що справді шкода його не використати. Тому дослухайтесь до поради та зосередьте увагу на тому, що вам справді подобається, адже це принесе неабиякий результат у найближчому майбутньому.

Лев

Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370892
Гороскоп для Лева

Леви зараз відчувають всесвітню втому, але це не має викликати у вас хвилю негативу. Краще зосередьтесь на тому, щоб знайти час для відпочинку. Ви не робот, і це нормально. Не потрібно вимагати від себе забагато, якщо не хочете потім скаржитись на самопочуття.

Діва

Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370889
Гороскоп для Діви

Дівам астрологи рекомендують цього тижня почати наводити лад і в особистому житті, і в помешканні. Ви дуже цінуєте затишок та чистоту, але чомусь це не стосується вашого оточення. Пора залишити біля себе лише тих людей, які чесні та приємні, а також не бажають вам провалу.

Терези

Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370886

Гороскоп для Терезів

Терези цього тижня відкриють для себе нову інформацію, яка надихне активніше працювати над самореалізацією. Звісно ж, ніхто не скасовував рутинні завдання, але вам вдасться з усім впорати. Порада астрологів: нічний час присвячуйте сну, а не вдавайте продуктивність.

Скорпіон

Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370887
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам нарешті стане у пригоді їхня гординя, адже вона дозволить відсіяти всіх в оточенні, хто не вартий називатись вашим другом. І йдеться не про статусність, а про набір якостей, які визначають хорошу людину. Але не варто втрачати пильність.

Стрілець

Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370891
Гороскоп для Стрільця

У Стрільців попереду дуже позитивний та активний тиждень, адже буде чимало справ, які легко вдаватимуться. А от на вихідних випаде нагода приємно провести час в колі близьких людей. Вмикайте позитивне мислення та не шукайте причин сумувати.

Козеріг

Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370881
Гороскоп для Козерога

Козероги цього тижня можуть звернути гори, якщо у них виникне таке бажання. Але останнім часом ви частенько опиняєтесь під впливом апатії, і це не найкраще, що може трапитись восени. Тому спробуйте поспілкуватись про свій стан з близькими, а також знайти мотивацію робити бодай щось для себе.

Водолій

Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370885
Гороскоп для Водолія

Водолії у новому осінньому тижні відчують нестримне бажання наблизитись до природи, провести час у колі близьких та просто насолоджуватись затишною атмосферою. Тож розплануйте дні так, щоб знайти час на власні інтереси.

Риби

Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 370883
Гороскоп для Риб

Риби цього тижня отримають ще один шанс змінити своє життя, але через негативний світогляд можуть просто не помітити його. Досить ховатись за спинами інших та вигадувати собі проблеми. Ви можете досягнути неймовірних вершин, якщо навчитесь йти вперед самостійно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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