Ретроградний Меркурій 2020: які справи краще перенести на потім

З 14 жовтня по 3 листопада з Землі буде здаватися, що планета Меркурій задкує. В астрології такий період називається ретроградним. У такі дні можливі труднощі зі спілкуванням і настроєм у цілому.

Так, вплив ретроградних періодів людина відчуває не завжди, а коли вона:

не в найсильнішій точці свого розвитку, застрягла, сумує, не хоче розвитку

вибита з емоційної рівноваги

відчуває себе вразливою

не відчуває себе на своєму місці

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Астрологи радять провести період ретро Меркурія, роблячи те, що "подобається" цій планеті:

вчитися

розвивати техніку мови і постановки голосу (якщо це вам потрібно для конкретних цілей)

підтягнути завислі питання і справи

слухати і чути людей під час спілкування

перевіряти всі документи, договори, квитки та інші папери, щоб уникнути помилки

проявляти гнучкість до раптово мінливих планів

Рекомендується перенести на середину листопада такі справи, як покупка дорогих гаджетів і побутової техніки; оформлення серйозних угод і договорів; складання важливих документів; з'ясування стосунків, розлучення і розставання.

Меркурій

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