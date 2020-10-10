Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Ретроградний Меркурій 2020: які справи краще перенести на потім

  • 103
Ретроградний Меркурій - фото 1
Ретроградний Меркурій / reddit

З 14 жовтня по 3 листопада з Землі буде здаватися, що планета Меркурій задкує. В астрології такий період називається ретроградним. У такі дні можливі труднощі зі спілкуванням і настроєм у цілому.

Так, вплив ретроградних періодів людина відчуває не завжди, а коли вона:

  • не в найсильнішій точці свого розвитку, застрягла, сумує, не хоче розвитку
  • вибита з емоційної рівноваги
  • відчуває себе вразливою
  • не відчуває себе на своєму місці

І ще: Простий тест: виберіть осінній букет і отримайте пророцтво на тиждень

Астрологи радять провести період ретро Меркурія, роблячи те, що "подобається" цій планеті:

  • вчитися
  • розвивати техніку мови і постановки голосу (якщо це вам потрібно для конкретних цілей)
  • підтягнути завислі питання і справи
  • слухати і чути людей під час спілкування
  • перевіряти всі документи, договори, квитки та інші папери, щоб уникнути помилки
  • проявляти гнучкість до раптово мінливих планів

Рекомендується перенести на середину листопада такі справи, як покупка дорогих гаджетів і побутової техніки; оформлення серйозних угод і договорів; складання важливих документів; з'ясування стосунків, розлучення і розставання.

Меркурій - фото 429657
Меркурій

Це цікаво: Три знаки Зодіаку, яким завжди щастить у грошах

Джерело: rbc
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: спокуслива Аліса Шмідт, яка є найсексуальнішою спортсменкою планети (18+)
  • 04 жовтня, 21:45
  • 1108
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 29913
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2570055
Загрузка...
Новини