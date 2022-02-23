Як раз і назавжди позбутися проблем зі сном

Нам усім необхідний повноцінний сон, щоб бути продуктивними та отримувати задоволення від життя. Міцний сон уночі відновлює сили людини, а його відсутність стає справжньою мукою. Що робити?

Іноді плата за надто активне життя буває дуже серйозною. І проявляється вона у поганому зовнішньому вигляді, й у проблемах зі здоров'ям, пише verywellhealth.

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Якщо стає важко заснути, можна почати рахувати парні або непарні числа. Сенс полягає у тому, що людина поступово підвищує складність обчислень. Відмінність від звичайного рахунку полягає у тому, що буквально через хвилину людина починає не лише рахувати, а й думати.

Погано засинати в задушливій кімнаті. Тому якщо постало питання, як заснути при безсонні, потрібно відкрити вікно на провітрювання, зменшити подачу тепла в опалювальних батареях. На цей час можна вийти на повільну прогулянку на свіжому повітрі. Після повернення додому випити склянку теплого молока, трав'яного чаю.

Ведіть щоденник сну або записуйте час, коли ви засинаєте (у тому числі вдень) і прокидаєтеся (у тому числі вночі). Це допоможе вам побачити якісь закономірності, що впливають на ваш сон.

Як раз і назавжди позбутися проблем зі сном

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