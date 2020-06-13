Як провести вихідні з максимальною користю: поради успішних людей

Ясна річ, що під час вихідних хочеться геть нічого не робити. Втім, це аж ніяк не наблизить вас до здійснення ваших заповітних мрій. Ловіть поради від популярних і успішних людей. Вони то точно знають, як поводитися з дорогоцінними вихідними.

Годі байдикувати! Надихайтесь на нові звершення та не забувайте, що вихідні – ідеальний час втілити у життя свої маленькі та великі мрії!

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1. Роберт Ігер: прокидайтеся рано

Головний виконавчий директор студії Disney прокидається щодня о 4:30 ранку. Успішні люди не валяються у ліжку до другої години дня. І навіть не до 11 години. Дослідження показали, що наш мозок найбільш активно працює 2-4 години після пробудження. Вставайте у вихідні раніше, і у вас буде перевага перед усім світом.

Успішні люди прокидаються з першими півнями

2. Бенджамін Франклін: майте план

Судячи з усього, цей батько-засновник щоранку ставив собі питання: "Що хорошого я повинен зробити сьогодні?"

Успішні люди усвідомлюють всю важливість навіть щоденних завдань. І вихідні не виняток. Звичайно, у вихідний можна і відпочити. Але це не привід забивати на все.

3. Тімоті Ферріс: не потрібно бути багатозадачним

Багато хто вважає, що чим більше завдань одночасно вони виконують, тим продуктивніше вони використовують свій час. На жаль, це не так. Успішні люди знають, що мультизадачність – це вірний шлях до зниження ефективності і продуктивності. Ферріс рекомендує ставити на день не більш як два завдання для досягнення найбільшої продуктивності.

Багатозадачність не тотожна ефективності

4. Анна Вінтур: будьте активні

Головний редактор Vogue поставила перед собою завдання кожен день протягом однієї години грати у теніс. І вона така не одна. Річард Бренсон активно займається кайтсерфінгом. Одна з найбагатших людей в Індії – серійний марафонець. Успішні люди розуміють важливість активного тіла для активного мозку. І вихідні для цього не виняток.

5. Стів Джобс: розставте пріоритети

"Речі не повинні змінити світ, щоб стати чимось важливим".

Вихідні – це час нагадати собі про забуті дрібниці, знайти гармонію між роботою й особистим життям. Проведіть час з друзями, дітьми, партнером або родиною. Це не збільшить ваші прибутки і не просуне вгору кар'єрними сходами. Але це не зменшує значимість такого проведення часу.

Проведіть час з тими, кого любите

6. Уоррен Баффет: знайдіть час для хобі

Його можна назвати кращим інвестором XX століття, але у свій вільний час він любив грати на гавайській гітарі. Найчастіше успішні люди – люди, котрі чимсь цікавляться. І їх хобі тому доказ. Звичайно, суботня гра в гольф може бути відмінним способом налагодити необхідні зв'язки. Але навіть "сольні" хобі, такі як в'язання (Меріл Стріп) або малюнки маслом (Джордж Буш) можуть допомогти у досягненні успіху шляхом заохочення творчості або ж зняття стресу.

7. Опра Вінфрі: практикуйте спокій

Найсильніша особистість 2013 року на думку Forbes, усе ще знаходить час посидіти у цілковитій тиші 20 хвилин двічі на день. Ця колись найстрашніша таємниця йогів стала надбанням громадськості. І навіть світ корпорацій визнає всю силу і необхідність медитацій для підвищення продуктивності праці, зниження стресу і підтримки хорошого стану організму. Дуже часто вихідні виявляються більш насиченими, ніж будні. Адже ми намагаємося встигнути все за всього лише 48 годин. І з усім тим успішні люди завжди знайдуть час для 20-хвилинної тиші.

Займіться йогою

8. Білл Гейтс: залиште час на роздуми

Засновник Microsoft колись добре сказав: "Святкувати успіх – це добре, але важливіше здобувати науку з невдач".

Роздуми повинні бути щоденною практикою. І вихідні – це прекрасна можливість зробити крок назад і оцінити минулий тиждень.

9. Джек Дорсі: підготуйтеся до наступного тижня

Засновник Twitter відомий тим, що працює по 16 годин на день. Але в суботу він відпочиває. Він гуляє. А потім у неділю, як і Білл, розмірковує і готується до наступного тижня. Письменниця Лора Вандеркам каже, що успішні люди знають, що вихідні – це секретна зброя професійного успіху. Потрібно готуватися у неділю, щоб вдарити по понеділку.

10. JayZ: не збавляйте оборотів

Дуже і дуже успішний реп-артист створив цілу музичну імперію. Секрет успіху в тому, щоб ніколи не розслаблятися. Навіть, коли спите. Неможливо стати успішним, маючи в кишені лише одне бажання. Потрібно довго і наполегливо працювати. І навіть на вихідних. Робота 24/7 – формула успіху.

Візьміть на озброєння одне або кілька правил успішних людей, або ж пишіть свою книгу. Неважливо. Головне – пам'ятати, що вихідні ідеально підходять для перезаряду та набору сил на нові звершення!

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