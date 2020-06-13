На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як провести вихідні з максимальною користю: поради успішних людей
-
- 8
Ясна річ, що під час вихідних хочеться геть нічого не робити. Втім, це аж ніяк не наблизить вас до здійснення ваших заповітних мрій. Ловіть поради від популярних і успішних людей. Вони то точно знають, як поводитися з дорогоцінними вихідними.
Годі байдикувати! Надихайтесь на нові звершення та не забувайте, що вихідні – ідеальний час втілити у життя свої маленькі та великі мрії!
Це цікаво: Лінь на роботі: способи її позбутися
1. Роберт Ігер: прокидайтеся рано
Головний виконавчий директор студії Disney прокидається щодня о 4:30 ранку. Успішні люди не валяються у ліжку до другої години дня. І навіть не до 11 години. Дослідження показали, що наш мозок найбільш активно працює 2-4 години після пробудження. Вставайте у вихідні раніше, і у вас буде перевага перед усім світом.
2. Бенджамін Франклін: майте план
Судячи з усього, цей батько-засновник щоранку ставив собі питання: "Що хорошого я повинен зробити сьогодні?"
Успішні люди усвідомлюють всю важливість навіть щоденних завдань. І вихідні не виняток. Звичайно, у вихідний можна і відпочити. Але це не привід забивати на все.
3. Тімоті Ферріс: не потрібно бути багатозадачним
Багато хто вважає, що чим більше завдань одночасно вони виконують, тим продуктивніше вони використовують свій час. На жаль, це не так. Успішні люди знають, що мультизадачність – це вірний шлях до зниження ефективності і продуктивності. Ферріс рекомендує ставити на день не більш як два завдання для досягнення найбільшої продуктивності.
4. Анна Вінтур: будьте активні
Головний редактор Vogue поставила перед собою завдання кожен день протягом однієї години грати у теніс. І вона така не одна. Річард Бренсон активно займається кайтсерфінгом. Одна з найбагатших людей в Індії – серійний марафонець. Успішні люди розуміють важливість активного тіла для активного мозку. І вихідні для цього не виняток.
5. Стів Джобс: розставте пріоритети
"Речі не повинні змінити світ, щоб стати чимось важливим".
Вихідні – це час нагадати собі про забуті дрібниці, знайти гармонію між роботою й особистим життям. Проведіть час з друзями, дітьми, партнером або родиною. Це не збільшить ваші прибутки і не просуне вгору кар'єрними сходами. Але це не зменшує значимість такого проведення часу.
6. Уоррен Баффет: знайдіть час для хобі
Його можна назвати кращим інвестором XX століття, але у свій вільний час він любив грати на гавайській гітарі. Найчастіше успішні люди – люди, котрі чимсь цікавляться. І їх хобі тому доказ. Звичайно, суботня гра в гольф може бути відмінним способом налагодити необхідні зв'язки. Але навіть "сольні" хобі, такі як в'язання (Меріл Стріп) або малюнки маслом (Джордж Буш) можуть допомогти у досягненні успіху шляхом заохочення творчості або ж зняття стресу.
7. Опра Вінфрі: практикуйте спокій
Найсильніша особистість 2013 року на думку Forbes, усе ще знаходить час посидіти у цілковитій тиші 20 хвилин двічі на день. Ця колись найстрашніша таємниця йогів стала надбанням громадськості. І навіть світ корпорацій визнає всю силу і необхідність медитацій для підвищення продуктивності праці, зниження стресу і підтримки хорошого стану організму. Дуже часто вихідні виявляються більш насиченими, ніж будні. Адже ми намагаємося встигнути все за всього лише 48 годин. І з усім тим успішні люди завжди знайдуть час для 20-хвилинної тиші.
8. Білл Гейтс: залиште час на роздуми
Засновник Microsoft колись добре сказав: "Святкувати успіх – це добре, але важливіше здобувати науку з невдач".
Роздуми повинні бути щоденною практикою. І вихідні – це прекрасна можливість зробити крок назад і оцінити минулий тиждень.
9. Джек Дорсі: підготуйтеся до наступного тижня
Засновник Twitter відомий тим, що працює по 16 годин на день. Але в суботу він відпочиває. Він гуляє. А потім у неділю, як і Білл, розмірковує і готується до наступного тижня. Письменниця Лора Вандеркам каже, що успішні люди знають, що вихідні – це секретна зброя професійного успіху. Потрібно готуватися у неділю, щоб вдарити по понеділку.
10. JayZ: не збавляйте оборотів
Дуже і дуже успішний реп-артист створив цілу музичну імперію. Секрет успіху в тому, щоб ніколи не розслаблятися. Навіть, коли спите. Неможливо стати успішним, маючи в кишені лише одне бажання. Потрібно довго і наполегливо працювати. І навіть на вихідних. Робота 24/7 – формула успіху.
Візьміть на озброєння одне або кілька правил успішних людей, або ж пишіть свою книгу. Неважливо. Головне – пам'ятати, що вихідні ідеально підходять для перезаряду та набору сил на нові звершення!
Читайте також: За нудну роботу: француз відсудив у компанії 50 тисяч євро
-
08:30Цей розбитий Chevrolet Corvette оцінили вдвічі дорожче за новий
-
08:14Як провести вихідні з максимальною користю: поради успішних людей
-
07:30Картинки з Днем ангела Христини 2020: листівки і відкритки з іменинами
- 12 червня
-
21:52На голову не налазить: божевільні секс-традиції наших предків, які шокують
-
21:31У Китаї собака щодня проводжає і зустрічає свою господарку зі школи: миле відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
21:1113 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Мені не шкода: колишній чоловік Роулінг відповів на звинувачення у насильстві
-
20:235 способів зберігати банани, щоб вони довше залишалися свіжими
-
19:57Вчені порівняли небезпеку сидячої роботи і куріння
-
19:42Мода на колесах: Dior і Vespa представили стильну колаборацію
-
19:31Водії заклеюють номери, щоб система автофіксації не розпізнала їх: чому це не допоможе
-
19:20Четверте весілля Віктора Павліка: з'явилися перші фото
-
19:11Samsung vs HUAWEI: блогер влаштував епічну фотобитву флагманів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:53Як позіхання впливають на наш мозок
-
18:41У нового Porsche Cayenne з'явилася спортивна версія GTS
-
18:31Глядачі назвали найкращого героя кіно в історії кінематографу
-
18:22Спокуслива боєць ММА підкорила мережу фото в бікіні
-
18:10Гороскоп на 13 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Популярну ARK: Survival Evolved роздають безкоштовно: як отримати
-
17:42Науковці розповіли, що спільного між кіберспортсменами і атлетами-олімпійцями
-
17:30Кінг, Мелроуз і Гільдія м'ясників: 5 нових книг з крутими сюжетами
-
17:24Ці знаки Зодіаку розуміють один одного з півслова
-
17:13Ентузіаст знайшов спосіб обійти рекламу на YouTube: спробуйте і ви
-
08:14Як провести вихідні з максимальною користю: поради успішних людей
- 12 червня
-
21:52На голову не налазить: божевільні секс-традиції наших предків, які шокують
-
19:31Водії заклеюють номери, щоб система автофіксації не розпізнала їх: чому це не допоможе
-
17:30Кінг, Мелроуз і Гільдія м'ясників: 5 нових книг з крутими сюжетами
-
15:00Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
-
12:55Sony офіційно представила PlayStation 5: зацініть дизайн нової консолі
-
11:14Не мовчи: гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив свій найвідвертіший кліп
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 червня
-
07:15Погода в Україні 12 червня: грози та спека
- 11 червня
-
21:51Науковці назвали найгіршу у світі секс-позу, вона шалено популярна
-
19:15Як безпечно водити під час зливи: корисні поради для водіїв
-
17:00Територія А: тест, хто ти з українських зірок 90-х?
-
15:00Вакарчук вдруге покидає ВР: реакція мережі
-
13:09Святослав Вакарчук йде з Верховної Ради: чому він вирішив скласти мандат
-
11:00Г'ю Лорі – 61 рік: п'ять найкращих фільмів та серіалів з іменинником
-
09:17Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 11 червня
-
07:16Погода в Україні 11 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 10 червня
-
21:236 прийомів, які насправді не рятують вас від мікробів
-
19:00Мандрівки на карантині: кумедні версії типових тревел-фото з Instagram
-
17:05Лист щастя за перевищення швидкості: як виглядає постанова, яку отримують водії
-
14:52Безконтактна оплата і магнітна зарядка: 5 причин купити Xiaomi Mi Band 5
-
11:25Нові пом'якшення карантину запрацювали в Україні: що можна з 10 червня
-
09:14Коронавірус в Україні: останні новини, скільки хворих станом на 10 червня
-
07:13Погода в Україні 10 червня: точний прогноз на сьогодні
- 09 червня
-
21:40Коли соромно спитати: 5 відповідей на незручні питання про секс