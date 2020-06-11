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За нудну роботу: француз відсудив у компанії 50 тисяч євро
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Француз подав позов до суду на керівництво через занадто нудну роботу. І ви не повірите, але йому навіть вдалося виграти. У результаті, його роботодавцеві довелося заплатити 50 тисяч євро компенсації.
Фредерік Деснар працював у парфумерній компанії Interparfums з 2010 по 2014 рік, а також у 2016 році. У його завдання входила лише покупка офісного приладдя вранці дорогою до офісу. Весь інший час він байдикував – і для нього цей час був "зануренням у пекло".
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Позивач повідомив у суді, що від байдикування у нього почала розвиватися депресія. А його колега підтвердив, що той навіть почав говорити про самогубство.
"Мені було соромно отримувати зарплату за байдикування", – зізнавався 44-річний чоловік. У якийсь момент він перестав ходити на роботу, і через 7 місяців його звільнили.
Свій стан чоловік описав як bore-out – вигоряння від нудьги (на противагу burn-out – емоційне вигорання) і зажадав від роботодавця компенсацію у розмірі € 360 000.
У компанії заявили, що не отримували скарг від позивача, але суд все одно ухвалив виплатити Деснару компенсацію у розмірі € 50 тисяч.
Річ у тім, що у Франції заборонено на законодавчому рівні звільняти співробітників, навіть якщо для них немає підходящої роботи. І багато компаній завалюють таких "неугодних" працівників рутинною, нудною роботою, у надії, що ті самі звільняться.
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