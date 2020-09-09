Як просто зменшити вагу валізи: корисні поради для мандрівників

Нерідко туристи стикають з проблемою перевантаження багажу. Тож вантажник аеропорту розкрив авіапасажирам легкий спосіб зменшити вагу валізи й уникнути переплати за сумки.

За словами співробітника аеропорту, в першу чергу необхідно звернути увагу на процес збору багажу перед поїздкою. Найкраще ретельно подумати про те, чи дійсно стане в пригоді у подорожі та чи інша річ.

І ще: Як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака

"Не пакуйте все, що у вас є вдома. А якщо ви з кимось сперечаєтесь з приводу того, брати з собою якусь річ чи ні, то сміливо залишайте її. Наприклад, фен і праска вам не потрібні – в готелях вони є. Тому уникайте таких важких предметів. Таким чином ви зможете заощадити місце у валізі й істотно знизити її остаточну вагу", – заявив він.

Крім того, чоловік порадив пасажирам не здавати у багажне відділення ті предмети, без яких вони не зможуть обійтися в разі, якщо валіза або дорожня сумка раптом загубляться. "Не складайте туди ті речі, без яких не зможете прожити хоча б тиждень. Наприклад, ключі, ліки, ноутбук, телефон", – додав вантажник.

Читайте також: Бортпровідниця пояснила, які типи пасажирів літака найцінніші