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Як просто зменшити вагу валізи: корисні поради для мандрівників

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Як просто зменшити вагу валізи: корисні поради для мандрівників - фото 1

Нерідко туристи стикають з проблемою перевантаження багажу. Тож вантажник аеропорту розкрив авіапасажирам легкий спосіб зменшити вагу валізи й уникнути переплати за сумки.

За словами співробітника аеропорту, в першу чергу необхідно звернути увагу на процес збору багажу перед поїздкою. Найкраще ретельно подумати про те, чи дійсно стане в пригоді у подорожі та чи інша річ.

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"Не пакуйте все, що у вас є вдома. А якщо ви з кимось сперечаєтесь з приводу того, брати з собою якусь річ чи ні, то сміливо залишайте її. Наприклад, фен і праска вам не потрібні – в готелях вони є. Тому уникайте таких важких предметів. Таким чином ви зможете заощадити місце у валізі й істотно знизити її остаточну вагу", – заявив він.

Крім того, чоловік порадив пасажирам не здавати у багажне відділення ті предмети, без яких вони не зможуть обійтися в разі, якщо валіза або дорожня сумка раптом загубляться. "Не складайте туди ті речі, без яких не зможете прожити хоча б тиждень. Наприклад, ключі, ліки, ноутбук, телефон", – додав вантажник.

Як просто зменшити вагу валізи: корисні поради для мандрівників - фото 424546

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Джерело: express
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