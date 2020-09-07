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Як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака

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Як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака - фото 1

Щоб мати можливість безкоштовно отримати місце в бізнес-класі на борту літака, авіапасажирам порекомендували бронювати квитки за тарифом Economy Premium.

Колишній менеджер British Airways Саймон Мартон зазначив, що мандрівники повинні стежити за своєю поведінкою під час перельоту і ставленням до членів екіпажу.

До слова: Лоукостер Wizz Air ввів додаткову плату за місця поруч

Крім того, можливість безкоштовно підвищити клас мають туристи, які подорожують поодинці. Також директор Airport Parking & Hotels (APH) Нік Коунтер порадив пасажирам подбати про свій зовнішній вигляд і вибрати для польоту елегантний повсякденний одяг.

"В'єтнамки і легінси можуть бути зручними, однак ці речі слід зберігати в ручній поклажі", – запевнив фахівець.

Як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака - фото 424202

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Джерело: express
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