Як безкоштовно отримати місце в бізнес-класі літака

Щоб мати можливість безкоштовно отримати місце в бізнес-класі на борту літака, авіапасажирам порекомендували бронювати квитки за тарифом Economy Premium.

Колишній менеджер British Airways Саймон Мартон зазначив, що мандрівники повинні стежити за своєю поведінкою під час перельоту і ставленням до членів екіпажу.

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Крім того, можливість безкоштовно підвищити клас мають туристи, які подорожують поодинці. Також директор Airport Parking & Hotels (APH) Нік Коунтер порадив пасажирам подбати про свій зовнішній вигляд і вибрати для польоту елегантний повсякденний одяг.

"В'єтнамки і легінси можуть бути зручними, однак ці речі слід зберігати в ручній поклажі", – запевнив фахівець.

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