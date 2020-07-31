Бортпровідниця пояснила, які типи пасажирів літака найцінніші

Співробітниця авіакомпанії розповіла про те, яких пасажирів можна вважати найціннішими на борту літака в процесі авіаперельоту. Бортпровідники таких мандрівників намагаються визначити ще під час посадки.

За словами бортпровідниці, йдеться про фізично підготовлених туристів, які, наприклад, здатні зрушити з місця величезний люк або відкрити важкі двері. Таким чином найціннішими є ті пасажири, які здатні допомогти екіпажу в аварійній ситуації.

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"Це своєрідний допоміжний ресурс для мене. Якщо в процесі польоту настане екстрена ситуація, я особисто запитаю одного з таких людей, чи не готові вони допомогти нам в разі необхідності", – пояснила бортпровідниця, підкресливши, що зазвичай намагається запам'ятати, на яких місцях сидять ці пасажири.

Крім допомоги при аварійній ситуації, таких пасажирів можуть попросити допомогти приборкати дебошира.

Ще одна цінна категорія пасажирів – подорожуючі бортпровідники. Перш за все, важливі їхні навички і досвід роботи, що незамінне в складних ситуаціях на борту.

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