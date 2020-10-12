Як привести шкіру в тонус після схуднення

Після схуднення на обличчі можуть з'явитися зморшки і інші недосконалості. Річ у тому, що через різке зниження ваги з лиця йде частина підшкірного жиру, який допомагає виглядати молодше.

Обвисання шкіри. Після різкого схуднення шкіра в районі підборіддя може трохи провиснути. Це відбувається через зменшення кількості жиру, а також колагену і еластину, але їх можна повернути за допомогою крему з ретинолом і пептидами.

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Акне. Навіть на не схильній до запалень шкірі вони можуть несподівано з'явитися після схуднення. Цю проблему можна вирішити за допомогою спеціальних засобів, білкових коктейлів. Ефективні також саліцилова кислота і зволожуючі спреї, які не блокуватимуть пори.

Кола під очима. Підшкірний жир допомагає ховати кровоносні судини під очима, але після схуднення він зникає і з'являються темні кола. В цьому випадку рекомендується крем з ретинолом і гіалуроновою кислотою, а якщо це не допоможе, похід за філерами до косметолога.

Дрібні зморшки. В основному після різкого зниження ваги з'являються "гусячі лапки". Справитися з ними допоможе зволожуючий крем з гіалуроновою кислотою.

Догляд за шкірою

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