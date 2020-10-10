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Сім речей щоденного користання, які давно вже час викинути
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Ми навіть не здогадуємося, що кожен день користуємося речами, які давно час відправити на смітник. розповідаємо про 7 таких речей.
Леза на бритві. Їх треба міняти частіше, ніж роблять усі. Так, Gillette Venus радить жінкам, які використовують бритву щодня, замінити насадку через 1-2 тижні. А тим, хто користується бритвою кілька разів на тиждень, через 4-6 тижнів. Ніколи не користуйтеся тупим лезом, це може призвести до проблем зі шкірою.
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Спідня білизна. Бажано викинути через рік регулярного носіння шкарпетки, адже навіть після прання на місці виділень залишаються бактерії, наприклад, кишкова паличка. Для стрінгів і трусиків діє таке ж правило, але, через те, що вони щільно прилягають до інтимних місць: задуматися про їх заміну можна і раніше.
Фіранки у ванній. Фіранки для ванної брудняться, через вологість на них може з'явитися грибок. Прати фіранку треба раз на місяць, а міняти кожен рік.
Йоржик для унітаза. Цей предмет, як правило, використовують десятиліттями. Але його слід змінити, якщо щетина деформувалася або почала жовтіти. Не забувайте дезінфікувати цей предмет гігієни.
Вологі серветки після розкриття пачки можна зберігати до 5 місяців, тому що потім вони втрачають свої антибактеріальні властивості. А при неправильному зберіганні термін їх придатності стає ще меншим, адже, наприклад, під час спеки або холоду відбувається руйнування консервантів, що може привести до утворення цвілі і грибка.
Гумки для волосся. Гумки для волосся при тривалому використанні можуть нашкодити волоссю в разі розтягування і порушення цілісності. Від цього волосся буде ламатися і сіктися.
Поролонові губки для посуду справжнісінький розсадник хвороботворних бактерій і грибка. Спонж з дрібними волокнами треба міняти щотижня, а з великими кожні 2 тижні.
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