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Який продукт повинен бути на сніданок у кожного

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Що їсти на сніданок для схуднення - фото 1
Що їсти на сніданок для схуднення

Науковці визначили найкращий продукт для сніданку, і це зовсім не вівсянка і не канапка з авокадо. Детальніше читайте далі.

Медики з Національної служби охорони здоров"я Великобританії (NHS) визначили, який варіант сніданку є найкращим для підтримання здоров'я. За їхніми словами, навіть невеликі зміни в раціоні збільшують шанси продовжити тривалість життя.

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Тож ідеальним сніданком виявився не дуже жирний йогурт з фруктами та горіхами.

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"Такий продукт на сніданок ефективно допомагає контролювати апетит та вагу, що зменшує ризики розвитку серцево-судинних та інших захворювань. Як відомо, ожиріння є однією із ключових причин ішемічної хвороби серця, діабету та деяких видів раку", – пояснюють фанівці.

Також вони рекомендують вживати більше овочів, цільнозернових продуктів, свіжих фруктів, не жирні (але не знежирені) молочні продукти, бобові, горіхи, рослинні олії та рибу.

Який продукт повинен бути на сніданок у кожного - фото 429274

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Джерело: medikforum
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