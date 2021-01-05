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Як привести організм в норму після свят

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Після свят - фото 1
Після свят / championat

Усім нам вкрай необхідно після завершення свят знову повернутися до нормального харчування. Як це зробити правильно?

Існує безліч способів зробити це. Після свят починайте максимально налягати на фрукти і овочі, які сприяють травленню. Щоб знизити апетит, їжте кисломолочні продукти.

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До речі, вони ж допоможуть очистити кишківник. Перевагу варто віддати продуктам з низьким вмістом жиру, але не повністю знежиреним. Постарайтеся також трохи відпочити від солодкого, перш за все від шоколаду і цукру, замінивши їх медом. Обмеження вживання випічки також не буде зайвим. Хліб краще їсти з житнього борошна, а від білого хліба і здоби поки утримайтеся.

Знизьте споживання кави до однієї чашки на день: це допоможе організму впоратися зі зневодненням. Також відновити травлення допоможуть злаки і каші з них. Особливо зверніть увагу на гречану кашу. На зміну м'ясу хай тимчасово прийде риба, яку треба готувати в запеченому вигляді або варити на пару.

Як привести організм в норму після свят - фото 441917

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Джерело: goodhouse
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