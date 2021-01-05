Як привести організм в норму після свят

Усім нам вкрай необхідно після завершення свят знову повернутися до нормального харчування. Як це зробити правильно?

Існує безліч способів зробити це. Після свят починайте максимально налягати на фрукти і овочі, які сприяють травленню. Щоб знизити апетит, їжте кисломолочні продукти.

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До речі, вони ж допоможуть очистити кишківник. Перевагу варто віддати продуктам з низьким вмістом жиру, але не повністю знежиреним. Постарайтеся також трохи відпочити від солодкого, перш за все від шоколаду і цукру, замінивши їх медом. Обмеження вживання випічки також не буде зайвим. Хліб краще їсти з житнього борошна, а від білого хліба і здоби поки утримайтеся.

Знизьте споживання кави до однієї чашки на день: це допоможе організму впоратися зі зневодненням. Також відновити травлення допоможуть злаки і каші з них. Особливо зверніть увагу на гречану кашу. На зміну м'ясу хай тимчасово прийде риба, яку треба готувати в запеченому вигляді або варити на пару.

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