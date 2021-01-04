Три страви для зимової вечері, які можна приготувати за годину

Зимою часто хочеться з'їсти чогось тепленького. Зігріваючі страви – починаючи з наваристих супів і закінчуючи ніжною пастою – можна приготувати дуже швидко.

Зимовий мінестроне

Пюре з квасолі канеліні з яловичим бульйоном надають ніжність цьому ситному супу, а ціла квасоля забезпечує додаткову текстуру. Кухар Джада Де Лаурентіс використовує в рецепті секретний інгредієнт: заморожену кірку пармезану, яка повільно плавиться і додає солоного вершкового присмаку.

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Паста карбонара

Яйця і пармезан є загущувачами для ніжного соусу до цієї пасті. Яйця готуються під час того, як масу замішують до гарячих спагеті. Щоб розбавити соус, додайте трохи води після варіння пасти.

Курячі грудки в соусі марсала

Тайлер Флоренс смажить печериці і скибочки прошутто в тій же сковороді, в якій готується курка, щоб в кінцевій страві збереглися рум'яні карамелізовані шматочки м'яса.

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