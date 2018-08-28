Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Як пришвидшити метаболізм: прості поради

  • 126
У кожної людини свій тип метаболізму - фото 1
У кожної людини свій тип метаболізму

У ритмі сучасного життя з поняттям "метаболізм" знайома практично кожна людина. Для того, щоб зайва вага йшла швидше, необхідно, щоб процес метаболізму був максимально швидким.

Метаболізм поділяється на кілька типів: найчастіше складність в зниженні ваги полягає в неправильно підібраній дієті. Тому дуже важливо звертати увагу на своє харчування.

І ще: Скільки білка на день потрібно їсти

Вуглеводний тип

Люди, що мають приналежність до цього типу, не мають тяги до солодкого, апетит теж не надмірний. Жирові відкладення з'являються, здебільшого, у верхній частині тулуба.

Зверніть увагу на свій тип, щоб харчуватися правильними продуктами - фото 272651
Зверніть увагу на свій тип, щоб харчуватися правильними продуктами

Білковий тип

Його можна визначити по прихильності до солоних і жирних продуктів і частому почуттю голоду. Як правило, люди з цим типом метаболізму емоційні або навпаки – апатичні. Крім того, вони можуть відчувати сильну втому, хоча виглядають надзвичайно енергійними. В такій ситуації кількість вуглеводів має бути невеликою, а рівень жирів і білків – високим.

Змішаний тип

Люди з цим типом обожнюють солодощі. Найчастіше їх психологічний стан тривожний, вони не рідко відчувають втому. Для правильного харчування їм підійде дієта з однаковою кількістю вуглеводів, жирів і білків.

Читайте також: Чому не варто пити воду під час їжі

Джерело: 7mednews
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 511
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 251
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461079
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа