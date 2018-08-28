Як пришвидшити метаболізм: прості поради

У ритмі сучасного життя з поняттям "метаболізм" знайома практично кожна людина. Для того, щоб зайва вага йшла швидше, необхідно, щоб процес метаболізму був максимально швидким.

Метаболізм поділяється на кілька типів: найчастіше складність в зниженні ваги полягає в неправильно підібраній дієті. Тому дуже важливо звертати увагу на своє харчування.

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Вуглеводний тип

Люди, що мають приналежність до цього типу, не мають тяги до солодкого, апетит теж не надмірний. Жирові відкладення з'являються, здебільшого, у верхній частині тулуба.

Зверніть увагу на свій тип, щоб харчуватися правильними продуктами

Білковий тип

Його можна визначити по прихильності до солоних і жирних продуктів і частому почуттю голоду. Як правило, люди з цим типом метаболізму емоційні або навпаки – апатичні. Крім того, вони можуть відчувати сильну втому, хоча виглядають надзвичайно енергійними. В такій ситуації кількість вуглеводів має бути невеликою, а рівень жирів і білків – високим.

Змішаний тип

Люди з цим типом обожнюють солодощі. Найчастіше їх психологічний стан тривожний, вони не рідко відчувають втому. Для правильного харчування їм підійде дієта з однаковою кількістю вуглеводів, жирів і білків.

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